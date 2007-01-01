Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Райт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Райт, серый
10 оценок
20 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Райт, серый - фото 1Стул Райт, серый - фото 2Стул Райт, серый - фото 3Стул Райт, серый - фото 4Стул Райт, серый - фото 5

Стул Райт, серый

Артикул: CH-080-036
10 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисное кресло — эргономичная и современная модель, идеально подходящая для повседневной офисной работы. Лаконичный дизайн в черном цвете органично впишется в любой рабочий интерьер. Сиденье выполнено из износостойкой ткани, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Спинка из сетки поддерживает оптимальную вентиляцию, а регулируемый подголовник помогает снизить нагрузку на шею. 2Д подлокотники позволяют настроить высоту и угол для удобства рук. Прочная хромированная крестовина обеспечивает устойчивость конструкции. Благодаря синхромеханизму со слайдером кресло легко настраивается под разный рост и позволяет выбирать удобный угол наклона спинки с возможностью фиксации. Максимальная нагрузка — 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань

54
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59023
5 890 ₽

Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро

43
Фотография товара Стул Kard black, red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kard black, red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Стул Kard black, red

33
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19028
5 790 ₽

Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Edie, пластик, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Edie, пластик, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Edie, пластик, коричневый

26
В наличии 70 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул ИЗО, каркас хром, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ИЗО, каркас хром, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул ИЗО, каркас хром, белый

14
Распродажа
Фотография товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), коричневый

10
Распродажа
Фотография товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), салатовый

7
Фотография товара Стул Вест ЛБ, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вест ЛБ, серый, произведённого компанией ChiedoCover
40 490

Стул Вест ЛБ, серый

7
Фотография товара Стул ИЗО, черный, каркас серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ИЗО, черный, каркас серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Стул ИЗО, черный, каркас серый

11
В наличии 8 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка с квадратной прострочкой 39х39 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка с квадратной прострочкой 39х39, произведённого компанией ChiedoCover
520

Подушка с квадратной прострочкой 39х39

36
Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от61 690
Оптовая цена

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый

40
Фотография товара Каркас стула Kora от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Kora, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Каркас стула Kora

12
Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, велюр зеленый

43
Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, молочный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от137 990
Оптовая цена

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, молочный дуб

47
Фотография товара Каркас кресла Токо, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Токо, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Каркас кресла Токо, лофт

10
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Cтул Витра, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Витра, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Cтул Витра, серый, черный

12
В наличии 35 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39024
17 490 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), серый

10
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 69024
15 290 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), салатовый

14
Фотография товара Стул Era хром, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Era хром, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Era хром, светло-зеленый

13
Фотография товара Стул Нова, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нова, серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Стул Нова, серый

15
В наличии 88 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Фальчин рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фальчин рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 3903
13 790 ₽

Стул Фальчин рогожка бежевый

12
В наличии 17 шт.В пути 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Соуло светло-серый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Соуло светло-серый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
49 8903
51 390 ₽

Кресло руководителя ТопЧеирс Соуло светло-серый, серый

9
В наличии 21 шт.В пути 20 шт.
Фотография товара Офисное кресло Ревью, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Ревью, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Офисное кресло Ревью, серый

10
В наличии 40 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Вега дарк браун, каркас темный орех, подлокотники венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Вега дарк браун, каркас темный орех, подлокотники венге, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39027
4 590 ₽

Стул Самба, кожзам Вега дарк браун, каркас темный орех, подлокотники венге

9
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Стул Райт, серый
Стул Райт, серый
20 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка с квадратной прострочкой 39х39 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка с квадратной прострочкой 39х39, произведённого компанией ChiedoCover
520

Подушка с квадратной прострочкой 39х39

36
Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от61 690
Оптовая цена

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый

40
Фотография товара Каркас стула Kora от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Kora, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Каркас стула Kora

12
Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности