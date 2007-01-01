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Настоящее фото товара Стул Райт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Райт, черный
9 оценок
20 190
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Стул Райт, черный

Артикул: CH-080-035
9 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Офисное кресло — эргономичная и современная модель, идеально подходящая для повседневной офисной работы. Лаконичный дизайн в черном цвете органично впишется в любой рабочий интерьер. Сиденье выполнено из износостойкой ткани, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Спинка из сетки поддерживает оптимальную вентиляцию, а регулируемый подголовник помогает снизить нагрузку на шею. 2Д подлокотники позволяют настроить высоту и угол для удобства рук. Прочная хромированная крестовина обеспечивает устойчивость конструкции. Благодаря синхромеханизму со слайдером кресло легко настраивается под разный рост и позволяет выбирать удобный угол наклона спинки с возможностью фиксации. Максимальная нагрузка — 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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