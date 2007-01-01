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Настоящее фото товара Стул Реф, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Реф, белый
15 оценок
4 090
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Стул Реф, белый

Артикул: CH-088-443
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Спинка и Сиденье стула, изготовлены из гнутоклееной фанеры (спинка), фанеры (сиденье), и обиты тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана. Основание стула – сборно-разборный каркас из круглой стальной трубы диаметром 22 мм и профильной трубы 30х15 мм покрытой полимерным защитным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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