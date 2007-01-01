Характеристики товара
Описание
Спинка и Сиденье стула, изготовлены из гнутоклееной фанеры (спинка), фанеры (сиденье), и обиты тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана. Основание стула – сборно-разборный каркас из круглой стальной трубы диаметром 22 мм и профильной трубы 30х15 мм покрытой полимерным защитным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина530 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветоранжевый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет