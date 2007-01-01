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Стул мягкий поворотный, бежевый, экокожа, каркас металл, черный - фото 1

Стул мягкий поворотный, бежевый, экокожа, каркас металл, черный

Артикул: CH-072-597
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современое кресло мягкое с удобной эргономической спинкой. Обивка из мебельной ткани PU (эко-кожа) высшей категории. Прострочка ромб. Каркас выполен из металла крашеный в черный цвет

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота910 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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