Характеристики товара
Описание
Кресло Стерн тёмно-бирюзовый обивка ткань ножки из массива дерева
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина630 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес9.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяткань
- Цветбирюзовый
- Каркасмассив гевеи
Параметры упаковки
- Вес упаковки11.5 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики670
- Изделия стопируютсяНет