Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с закрытыми подлокотниками, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с закрытыми подлокотниками, серый, черный
11 оценок
14 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с закрытыми подлокотниками, серый, черный - фото 1

Стул Ревайнд барный с закрытыми подлокотниками, серый, черный

Артикул: CH-075-521
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Полубарный стул Албена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Албена, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Полубарный стул Албена

69
В наличии 23 шт.
Фотография товара Барный Стул ВОЛНА, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный Стул ВОЛНА, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Барный Стул ВОЛНА, бежевый

142
Фотография товара Барный Стул ДИСКО, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный Стул ДИСКО, красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Барный Стул ДИСКО, красный

54
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Neo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Neo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59037
11 870 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Neo, серый

58
В наличии 11 шт.
Фотография товара Cтул Eames DSW ECO Барный Желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW ECO Барный Желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Cтул Eames DSW ECO Барный Желтый

38
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 59026
7 490 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, коричневая кожа

58
В наличии 28 шт.
Фотография товара Барный стул RS067 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул RS067, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Барный стул RS067

34
Фотография товара Стул барный Кольт, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кольт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Кольт, серый

14
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул барный Asti Ткань Шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Ткань Шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стул барный Asti Ткань Шоколад

8
В наличии 102 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Pachentro, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro, тортора

8
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на растущий стул, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на растущий стул, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
950

Чехол на растущий стул, бежевый

37
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Cold, произведённого компанией ChiedoCover
44 890
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Cold

12
Фотография товара Стойка Люмус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Люмус, произведённого компанией ChiedoCover
20 190

Стойка Люмус

11
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9
Фотография товара Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый

41
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки High Silver, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки High Silver

15
Фотография товара Стол Lyon прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Lyon прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Стол Lyon прямоугольный

14
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев Arkulla, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Тележка для складных стульев Arkulla

7
Фотография товара Чехол 57, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 57, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 750

Чехол 57, журавинка

43
Фотография товара Стол Слуга кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стол Слуга кофейный

48

Другие товары из раздела барные стулья

Настоящее фото товара Стул Terra Bar conus барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar conus барный, синий

11
В наличии 28 шт.
Фотография товара Барный стул Flow, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Flow, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Барный стул Flow, белый

12
Распродажа
Фотография товара Стул барный Louran с подушкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Louran с подушкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 3907
9 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Louran с подушкой, серый

26
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 590
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый

7
Фотография товара Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная

8
Фотография товара Барный стул Арканес, велюр, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Арканес, велюр, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Барный стул Арканес, велюр, зеленый

12
В наличии 49 шт.
Фотография товара Стул барный Сатрон, бежевый твид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Сатрон, бежевый твид, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул барный Сатрон, бежевый твид

14
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул барный Freddy Arm, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Freddy Arm, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Стул барный Freddy Arm, черный

8
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул барный Freddy Arm, вельвет, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Freddy Arm, вельвет, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Стул барный Freddy Arm, вельвет, зеленый

6
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул Helmet, каркас черный, экокожа, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Helmet, каркас черный, экокожа, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Helmet, каркас черный, экокожа, темно-коричневый

11

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с закрытыми подлокотниками, серый, черный
Стул Ревайнд барный с закрытыми подлокотниками, серый, черный
14 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на растущий стул, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на растущий стул, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
950

Чехол на растущий стул, бежевый

37
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Cold, произведённого компанией ChiedoCover
44 890
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Cold

12
Фотография товара Стойка Люмус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Люмус, произведённого компанией ChiedoCover
20 190

Стойка Люмус

11
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Офисные кресла
Офисные кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.02.2025 Регулируемые столы
Регулируемые столы

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 30.07.2025 10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul
10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul

Перейдите, чтобы узнать подробности