Характеристики товара
Описание
Материал кож/зам подобранный, очень приятный на ощуп, с красивыми узорами. «Крокодил» или же тканевый материал.Стул с углубленной частью спинки, что придаёт комфорт, так же яркий дизайн.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина440 мм
- Высота1120 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья780 мм
- Цветчерный, темно-коричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет