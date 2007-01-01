Характеристики товара
Описание
Стильный и легкий барный стул Louran - это универсальный предмет мебели, который благодаря современному и минималистичному дизайну впишется в любой интерьер.
Дизайн и комфорт. Спинка состоит из вертикальных реек, что придает ей легкость и воздушность, при этом создавая интересный визуальный эффект и отличную вентиляцию. Конструкция сиденья предполагает легкий изгиб в области спины, обеспечивая удобство при сидении. Стул установлен на тонкие, но устойчивые ножки, которые придают ему легкость и современность. Выполнен в одном цвете — сером, что делает его универсальным элементом для различных пространств.
Материалы и конструкция. Спинка и сиденье стула выполнены из прочного пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Мягкая подушка изготовлена из ткани. Ножки металлические, имеют удобную подножку и специальные накладки для защиты пола от повреждений. Стул выдерживает большие нагрузки до 150 кг.
Область применения. Он идеально подойдет как для домашнего, так и для ресторанного использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки28.84 кг
- Габариты упаковки для логистики620
- Изделия стопируютсяНет