Настоящее фото товара Стул Riccon, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Riccon, серый
5 оценок
3 290
Стул Riccon, серый - фото 1Стул Riccon, серый - фото 2Стул Riccon, серый - фото 3Стул Riccon, серый - фото 4

Стул Riccon, серый

Артикул: CH-083-104
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4.55 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. А благодаря цветной пластиковой накладке на сидении, Вы можете разнообразить свой дизайн и достичь интересного визуального эффекта. Выразительные линии и треугольные опоры создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Такой дизайн цельнопластикового стула позволяет добавить его в любую обеденную группу кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 320 кг.



ПЕРЕНОСИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Стул выполнен из атмосферостойкого пластика. Устойчив к прямым солнечным лучам, не деформируется и не изменяет цвет. Можно использовать на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40С.



ПЕРФОРАЦИЯ СПИНКИ обеспечивает легкость конструкции и придает эффектный внешний вид



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка и просторное сидение обеспечивают удобную посадку и подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЕТСЯ
максимально по 5 штук, что значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена каучуковая защита, которая обеспечивает бережное штабелирование.



КАУЧУКОВЫЕ ПОДПЯТНИКИ
каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4.55 кг
  • Материалпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.25 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый

50
Фотография товара Складной стол 1211NM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол 1211NM, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Складной стол 1211NM

6
В наличии 29 шт.
Фотография товара Бант 12, бархат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 12, бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от360

Бант 12, бархат

33
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 212 шт.
Фотография товара Подушка на стул 39х39, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул 39х39, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
520

Подушка на стул 39х39, коричневый

32
Настоящее фото товара Стол пластиковый Epoch, 80*80*75, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Стол пластиковый Epoch, 80*80*75, коричневый

5
В наличии 16 шт.
Фотография товара Чехол 08, бархат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 08, бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол 08, бархат

49
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
В наличии 187 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр синий

33
Фотография товара Пластиковый стол Montessero, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стол Montessero, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Пластиковый стол Montessero, черный

9
В наличии 10 шт.

