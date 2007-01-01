12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия

Каркасы из алюминия прочно обосновались на рынке банкетной мебели. Широко известно, что алюминий обладает беспрецедентной прочностью, но почему его популярность возрастает, и все больше людей делают свой выбор в пользу каркасов из алюминия?