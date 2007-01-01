Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Riccon, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Riccon, оранжевый
8 оценок
3 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Riccon, оранжевый - фото 1Стул Riccon, оранжевый - фото 2Стул Riccon, оранжевый - фото 3Стул Riccon, оранжевый - фото 4

Стул Riccon, оранжевый

Артикул: CH-083-101
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4.55 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Pepe, серый
Фотография товара Стул Pepe, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Ara, черный
Фотография товара Стул пластиковый Ara, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. А благодаря цветной пластиковой накладке на сидении, Вы можете разнообразить свой дизайн и достичь интересного визуального эффекта. Выразительные линии и треугольные опоры создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Такой дизайн цельнопластикового стула позволяет добавить его в любую обеденную группу кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 320 кг.



ПЕРЕНОСИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Стул выполнен из атмосферостойкого пластика. Устойчив к прямым солнечным лучам, не деформируется и не изменяет цвет. Можно использовать на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40С.



ПЕРФОРАЦИЯ СПИНКИ обеспечивает легкость конструкции и придает эффектный внешний вид



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка и просторное сидение обеспечивают удобную посадку и подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЕТСЯ
максимально по 5 штук, что значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена каучуковая защита, которая обеспечивает бережное штабелирование.



КАУЧУКОВЫЕ ПОДПЯТНИКИ
каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4.55 кг
  • Материалпластик
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.25 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Eames DSR коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Eames DSR коричневый

104
Фотография товара Стул Crocus с подушкой бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crocus с подушкой бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул Crocus с подушкой бордовый

26
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Табурет вращающийся Спаркс, белый

37
В наличии 62 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной банкетный SUPER LITE N белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной банкетный SUPER LITE N белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89032
4 190 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный SUPER LITE N белый

26
В наличии 200 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Crown прозрачный банкетный разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crown прозрачный банкетный разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Crown прозрачный банкетный разборный

8
Настоящее фото товара Стул пластиковый Simple white, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Simple white

14
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Cipher, букле, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cipher, букле, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69034
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Cipher, букле, капучино

11
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK)

6
Онлайн показ
Фотография товара Стул Quill soft, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill soft, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
4 09027
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Quill soft, капучино

6
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, горчичный

37
Фотография товара Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый

42
В наличии 59 шт.
Фотография товара Подушка с завязками на стул, пыльная мята от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка с завязками на стул, пыльная мята, произведённого компанией ChiedoCover
630

Подушка с завязками на стул, пыльная мята

42
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый

8
Фотография товара Новогодний колпак 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Новогодний колпак 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена

Новогодний колпак 02

32
Настоящее фото товара Стол пластиковый круглый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стол пластиковый круглый, серый

8
В наличии 3 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см

7
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, красный, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, красный

46
Фотография товара Стол складной Бани, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Бани, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стол складной Бани, пластиковый

148
В наличии 65 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул Винус NEW, пластиковый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Винус NEW, пластиковый, черный

47
Настоящее фото товара Cтул Khasumi черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Cтул Khasumi черный

45
Фотография товара Кресло Андреа, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Андреа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Кресло Андреа, белый

50
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Eames, белый, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, белый, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, белый, каркас бук

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул пластиковый, серый, ноги черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, серый, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул пластиковый, серый, ноги черные

7
Распродажа
Фотография товара Стул Marty, пластиковый, темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marty, пластиковый, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49037
5 490 ₽Оптовая цена

Стул Marty, пластиковый, темно-бирюзовый

26
В наличии 108 шт.
Фотография товара Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), серый

9
Распродажа
Фотография товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 59024
15 090 ₽Оптовая цена

Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), красный

15
Фотография товара СТУЛ EAMES 25 Р БЕЛЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES 25 Р БЕЛЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

СТУЛ EAMES 25 Р БЕЛЫЙ

5
Фотография товара СТУЛ EAMES 25 Р СИРЕНЕВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES 25 Р СИРЕНЕВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

СТУЛ EAMES 25 Р СИРЕНЕВЫЙ

5

Товар в корзине

Стул Riccon, оранжевый
Стул Riccon, оранжевый
3 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, горчичный

37
Фотография товара Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый

42
В наличии 59 шт.
Фотография товара Подушка с завязками на стул, пыльная мята от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка с завязками на стул, пыльная мята, произведённого компанией ChiedoCover
630

Подушка с завязками на стул, пыльная мята

42
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый

8

Акции для вас

Новость от 24.01.2019 Стулья на металлокаркасе - особенности производства
Стулья на металлокаркасе - особенности производства

Этапы изготовления стульев, оборудование, персонал цеха. Видеообзор производства

Новость от 26.08.2019 12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия
12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия

Каркасы из алюминия прочно обосновались на рынке банкетной мебели. Широко известно, что алюминий обладает беспрецедентной прочностью, но почему его популярность возрастает, и все больше людей делают свой выбор в пользу каркасов из алюминия?

Новость от 01.04.2024 Выбор покупателей - Уличная мебель
Выбор покупателей - Уличная мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности