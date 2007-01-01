Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Riccon, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Riccon, зеленый
5 оценок
3 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Riccon, зеленый - фото 1Стул Riccon, зеленый - фото 2Стул Riccon, зеленый - фото 3Стул Riccon, зеленый - фото 4

Стул Riccon, зеленый

Артикул: CH-083-105
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4.55 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Pepe, серый
Фотография товара Стул Pepe, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Ara, черный
Фотография товара Стул пластиковый Ara, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. А благодаря цветной пластиковой накладке на сидении, Вы можете разнообразить свой дизайн и достичь интересного визуального эффекта. Выразительные линии и треугольные опоры создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Такой дизайн цельнопластикового стула позволяет добавить его в любую обеденную группу кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 320 кг.



ПЕРЕНОСИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Стул выполнен из атмосферостойкого пластика. Устойчив к прямым солнечным лучам, не деформируется и не изменяет цвет. Можно использовать на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40С.



ПЕРФОРАЦИЯ СПИНКИ обеспечивает легкость конструкции и придает эффектный внешний вид



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка и просторное сидение обеспечивают удобную посадку и подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЕТСЯ
максимально по 5 штук, что значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена каучуковая защита, которая обеспечивает бережное штабелирование.



КАУЧУКОВЫЕ ПОДПЯТНИКИ
каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4.55 кг
  • Материалпластик
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.25 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Форли оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Форли оранжевый

45
Фотография товара Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит

43
Распродажа
Фотография товара Стул LUX (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от20 39024
26 590 ₽Оптовая цена

Стул LUX (НА ПРУТКЕ)

83
Фотография товара Стул полубарный Фаро, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, черный

38
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный

36
Настоящее фото товара Стул Элегант, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Стул Элегант, бежевый

49
Фотография товара Стул Шамбери, тёмно-серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шамбери, тёмно-серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Шамбери, тёмно-серый велюр

33
В наличии 53 шт.
Фотография товара Стул Анна, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Анна, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Анна, бежевый

11
Фотография товара Стул Bell, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bell, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Стул Bell, серый

5
Фотография товара Стул Bell, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bell, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Bell, хром

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Пластиковый стол Montessero, бежевый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стол Montessero, бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Пластиковый стол Montessero, бежевый, коричневый

10
В наличии 50 шт.
Фотография товара Бант 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 10, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Бант 10

37
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый

47
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 212 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый круглый, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стол пластиковый круглый, розовый

15
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый

49
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая

36
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый

8
Фотография товара Столик пластиковый приставной Wave, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый приставной Wave, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Столик пластиковый приставной Wave, тортора

30
В наличии 18 шт.
Фотография товара Чехол 27, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 27, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от960

Чехол 27, бордовый

49

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул барный Бомба черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Бомба черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул барный Бомба черный

26
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул Эрд черный/ салатовый/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эрд черный/ салатовый/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Эрд черный/ салатовый/ белый

128
Фотография товара Стул Кавалла желтый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кавалла желтый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Кавалла желтый, черный

33
Фотография товара Стул Кавалла голубой, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кавалла голубой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Кавалла голубой, белый

36
Настоящее фото товара Кресло Лука, произведённого компанией ChiedoCover
28 190
Оптовая цена

Кресло Лука

37
Фотография товара Кресло пластиковое Сауайо, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сауайо, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сауайо, синий

30
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул пластиковый, бежевый, ноги черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, бежевый, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул пластиковый, бежевый, ноги черные

13
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 19024
31 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный

6
Фотография товара Стул Gorg, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gorg, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Стул Gorg, темно-серый

5
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Plato, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Plato, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Plato, розовый

9

Товар в корзине

Стул Riccon, зеленый
Стул Riccon, зеленый
3 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Пластиковый стол Montessero, бежевый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стол Montessero, бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Пластиковый стол Montessero, бежевый, коричневый

10
В наличии 50 шт.
Фотография товара Бант 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 10, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Бант 10

37
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый

47
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 212 шт.

Акции для вас

Новость от 17.08.2018 Банкетный текстиль - энциклопедия
Банкетный текстиль - энциклопедия

Часть 1. Начинаем с Арки

Новость от 21.09.2018 Банкетный текстиль - энциклопедия, часть 4
Банкетный текстиль - энциклопедия, часть 4

Для организации праздников требуется множество элементов декора: задники, сеты на столы, скатерти, фартуки для персонала; фуршетные юбки и т.д.

Новость от 01.10.2025 Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов
Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов

Перейдите, чтобы узнать подробности