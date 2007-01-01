Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Riccon, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Riccon, желтый
5 оценок
3 290
Стул Riccon, желтый

Артикул: CH-083-099
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4.55 кг
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. А благодаря цветной пластиковой накладке на сидении, Вы можете разнообразить свой дизайн и достичь интересного визуального эффекта. Выразительные линии и треугольные опоры создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Такой дизайн цельнопластикового стула позволяет добавить его в любую обеденную группу кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 320 кг.



ПЕРЕНОСИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Стул выполнен из атмосферостойкого пластика. Устойчив к прямым солнечным лучам, не деформируется и не изменяет цвет. Можно использовать на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40С.



ПЕРФОРАЦИЯ СПИНКИ обеспечивает легкость конструкции и придает эффектный внешний вид



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка и просторное сидение обеспечивают удобную посадку и подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЕТСЯ
максимально по 5 штук, что значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена каучуковая защита, которая обеспечивает бережное штабелирование.



КАУЧУКОВЫЕ ПОДПЯТНИКИ
каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.25 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Стул Riccon, желтый
Стул Riccon, желтый
3 290
