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Стул складной банкетный Lite, белый

9 оценок

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Характеристики товара

Описание

Складной пластиковый стул. Идеально подходит для кейтеринга, мероприятий, банкетов. Очень мобильный и удобный по посадке.
Цвет белый, изготовлен из качественного пластика, выдерживает нагрузку до 100 кг.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 95*19*45
Масса брутто: 11 кг.
Объем: 0,08

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес2.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки11 кг

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