Настоящее фото товара Стул Rina велюр, коричневый, бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rina велюр, коричневый, бежево-серый
12 оценок
6 990
Стул Rina велюр, коричневый, бежево-серый - фото 1Стул Rina велюр, коричневый, бежево-серый - фото 2Стул Rina велюр, коричневый, бежево-серый - фото 3Стул Rina велюр, коричневый, бежево-серый - фото 4Стул Rina велюр, коричневый, бежево-серый - фото 5Стул Rina велюр, коричневый, бежево-серый - фото 6Стул Rina велюр, коричневый, бежево-серый - фото 7Стул Rina велюр, коричневый, бежево-серый - фото 8

Стул Rina велюр, коричневый, бежево-серый

Артикул: CH-084-111
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина515 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья475 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Rina — лаконичный комфорт в современном исполнении

Универсальный дизайн Стул Rina отличается плавными линиями и эргономичной формой спинки. Его лаконичный силуэт легко впишется в современный интерьер кухни, столовой или кафе. Модель выполнена в тёплом коричневом оттенке обивки и дополнена ножками серого цвета — элегантное сочетание для любых пространств.
Удобство каждый день Мягкое сиденье и спинка с наполнителем из поролона обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Высота сиденья от пола — 49 см, глубина — 40 см, что делает стул удобным как для ежедневных обедов, так и для рабочих или учебных зон. Подходит в качестве обеденного стула, а также для кафе или переговорной.
Надёжная конструкция Каркас изготовлен из фанеры, устойчивые ножки — из прочного металла. Модель рассчитана на нагрузку до 120 кг. Стул не регулируется по высоте, но продуманная эргономика и устойчивость обеспечивают комфортную посадку.
Практичность и уход Обивка из велюра приятна на ощупь и хорошо очищается от загрязнений. Модель не требует сложной сборки и не занимает много места, не стопируется.
Для кухни, дома и не только Коричневый мягкий стул Rina станет практичным решением для обеденной зоны, кухни, гостиной или кафе, а также отлично подойдёт для оформления современных офисов или переговорных.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материалметалл, фанера
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый, коричневый, серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Вес упаковки20.50 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики810
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

