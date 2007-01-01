Характеристики товара
Описание
Стул Rina — лаконичный комфорт в современном исполнении
Универсальный дизайн Стул Rina отличается плавными линиями и эргономичной формой спинки. Его лаконичный силуэт легко впишется в современный интерьер кухни, столовой или кафе. Модель выполнена в тёплом коричневом оттенке обивки и дополнена ножками серого цвета — элегантное сочетание для любых пространств.
Удобство каждый день Мягкое сиденье и спинка с наполнителем из поролона обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Высота сиденья от пола — 49 см, глубина — 40 см, что делает стул удобным как для ежедневных обедов, так и для рабочих или учебных зон. Подходит в качестве обеденного стула, а также для кафе или переговорной.
Надёжная конструкция Каркас изготовлен из фанеры, устойчивые ножки — из прочного металла. Модель рассчитана на нагрузку до 120 кг. Стул не регулируется по высоте, но продуманная эргономика и устойчивость обеспечивают комфортную посадку.
Практичность и уход Обивка из велюра приятна на ощупь и хорошо очищается от загрязнений. Модель не требует сложной сборки и не занимает много места, не стопируется.
Для кухни, дома и не только Коричневый мягкий стул Rina станет практичным решением для обеденной зоны, кухни, гостиной или кафе, а также отлично подойдёт для оформления современных офисов или переговорных.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина515 мм
- Высота775 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота посадочного места 490 мм
- Вес4.6 кг
- Материалметалл, фанера
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый, коричневый, серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки470 мм
- Вес упаковки20.50 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики810
- Изделия стопируютсяНет