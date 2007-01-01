Характеристики товара
Описание
Современный комфорт и элегантный стиль. Обеденный стул Velvion — удачное сочетание минималистичного дизайна и продуманной эргономики. Ткань в тёмно-сером цвете подчеркивает фактурность поверхности, делая образ визуально насыщенным. Спинка и мягкие подлокотники создают ощущение уюта, а продуманная форма стула обеспечивает комфорт при длительном использовании.
Прочные материалы и износостойкость. Обивка выполнена из плотной рогожки — ткани, известной своей устойчивостью к истиранию. Металлический каркас выдерживает максимальную нагрузку до 120 кг. Конструкция прочная и устойчивая, подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования.
Вращающийся механизм 360°. Стул оснащен поворотно-возвратным механизмом на 360°, что делает его особенно удобным для общения и динамичного ритма повседневной жизни. При этом форма сиденья сохраняет стабильное положение без раскачивания.
Идеально для кухни, гостиной и офиса. Velvion органично впишется в современный интерьер кухни, обеденной зоны или кабинета. Универсальный дизайн делает его подходящим как для дома, так и для кафе, переговорных или коворкингов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина660 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья505 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки630 мм
- Вес упаковки14.80 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет