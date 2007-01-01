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Стул обеденный Velvion, темно-серый - фото 1Стул обеденный Velvion, темно-серый - фото 2Стул обеденный Velvion, темно-серый - фото 3Стул обеденный Velvion, темно-серый - фото 4Стул обеденный Velvion, темно-серый - фото 5Стул обеденный Velvion, темно-серый - фото 6Стул обеденный Velvion, темно-серый - фото 7Стул обеденный Velvion, темно-серый - фото 8
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Стул обеденный Velvion, темно-серый

Артикул: CH-078-032
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный комфорт и элегантный стиль. Обеденный стул Velvion — удачное сочетание минималистичного дизайна и продуманной эргономики. Ткань в тёмно-сером цвете подчеркивает фактурность поверхности, делая образ визуально насыщенным. Спинка и мягкие подлокотники создают ощущение уюта, а продуманная форма стула обеспечивает комфорт при длительном использовании.

Прочные материалы и износостойкость. Обивка выполнена из плотной рогожки — ткани, известной своей устойчивостью к истиранию. Металлический каркас выдерживает максимальную нагрузку до 120 кг. Конструкция прочная и устойчивая, подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования.

Вращающийся механизм 360°. Стул оснащен поворотно-возвратным механизмом на 360°, что делает его особенно удобным для общения и динамичного ритма повседневной жизни. При этом форма сиденья сохраняет стабильное положение без раскачивания.

Идеально для кухни, гостиной и офиса. Velvion органично впишется в современный интерьер кухни, обеденной зоны или кабинета. Универсальный дизайн делает его подходящим как для дома, так и для кафе, переговорных или коворкингов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья505 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки14.80 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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