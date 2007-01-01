Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Барбара NEW велюр терракотовый со спинкой, ножки черные металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина480 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Вес5.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветоранжевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики940
- Изделия стопируютсяНет