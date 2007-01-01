Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Бриф ВД — это гармоничное сочетание эргономики, устойчивости и элегантного дизайна. Мягкое сиденье и округлая спинка обеспечивают удобную посадку, а подставка для ног позволяет расслабиться, даже если вы проводите за стойкой длительное время. Обивка выполнена из качественного велюра — мягкого, износостойкого и цветоустойчивого материала. Он не только создаёт ощущение уюта, но и легко очищается от загрязнений с помощью сухой чистки (пылесос или мягкая щётка), что особенно удобно в ежедневном использовании. Каркас изготовлен из прочного ДСП со шпоном, ножки металлические с матовым чёрным покрытием. Подпятники на ножках защищают пол от царапин и не дают стулу скользить, сохраняя стабильность при посадке. Максимальная нагрузка — до 120 кг. Минималистичная форма, нейтральный серый оттенок и стильные металлические акценты делают стул уместным как в домашней обстановке, так и в коммерческих пространствах. Он идеально подойдёт для кухни, гостиной, обеденной зоны, а также для барной стойки в кафе или ресторане.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина530 мм
- Высота1010 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья370 мм
- Высота посадочного места 670 мм
- Вес6.7 кг
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка120
- Цветфисташковый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки14.90 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет