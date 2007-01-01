Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание
11 оценок
9 590
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание - фото 1Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание - фото 2Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание - фото 3Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание - фото 4Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание - фото 5Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание - фото 6Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание - фото 7

Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание

Артикул: CH-088-435
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бали, велюр Лофт
Фотография товара Стул Бали, велюр Лофт от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Мастерс, красный
Фотография товара Стул Мастерс, красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес9.63 кг
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаполулен

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки7800 мм
  • Вес упаковки21.903 кг
  • Объём упаковки3.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, красный

80
Распродажа
Фотография товара Стул Гаага Диамант, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 68024
16 480 ₽

Стул Гаага Диамант, бежевый

58
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче , замша Шангрин латте, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче , замша Шангрин латте, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче , замша Шангрин латте, органика белая

42
Настоящее фото товара Стул Terra Сross square, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Terra Сross square, бежевый

11
В наличии 3 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, голубой велюр, ножки металл Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, голубой велюр, ножки металл Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
4 99013
5 690 ₽

Стул Солар, голубой велюр, ножки металл Рал 9005

9
Распродажа
Фотография товара Стул Боллеин, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боллеин, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 7903
28 590 ₽

Стул Боллеин, букле, темно-серый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Дрезден, велюр Фурла 230, ножки металл Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дрезден, велюр Фурла 230, ножки металл Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул Дрезден, велюр Фурла 230, ножки металл Рал 9005

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Сюрин, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сюрин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стул Сюрин, серый

12
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул барный Клив, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Клив, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стул барный Клив, бежевый

14
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул Малли, голубой, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Малли, голубой, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Малли, голубой, белые ножки

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге

49
Фотография товара Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый

11
В наличии 37 шт.
Фотография товара Кресло Монд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монд, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Кресло Монд

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге

47
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Black

13
Фотография товара Кресло Локи, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Кресло Локи, букле, бежевый

12
В наличии 8 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная

10
Фотография товара Кресло Некст, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Некст, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Кресло Некст, коричневое

49
Фотография товара Кресло Амбо, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амбо, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от75 590
Оптовая цена

Кресло Амбо, желтое

8
Фотография товара Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 910
Оптовая цена

Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый

10
В наличии 18 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул барный Кадиллак черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кадиллак черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Кадиллак черный, экокожа

96
Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр светло-серый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр светло-серый/ белые ножки

92
Фотография товара Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге

87
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Логан велюр темно-зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан велюр темно-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
7 7903
7 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Логан велюр темно-зелёный

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас черный, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас черный, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас черный, велюр бежевый

9
Настоящее фото товара Стул Rodeo Cross conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Rodeo Cross conus, желтый

8
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, черный

10
Распродажа
Фотография товара Стул Роялис, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роялис, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 3902
5 495 ₽

Стул Роялис, темно-зеленый

26
В наличии 19 шт.В пути 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр Велютто 75, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр Велютто 75, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29010
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюр Велютто 75, ножки черные

9
Распродажа
Фотография товара Стул Микс, велюр Велютто 32, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, велюр Велютто 32, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19033
10 590 ₽

Стул Микс, велюр Велютто 32, ножки бук морилка светлый орех

12

Товар в корзине

Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание
Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание
9 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге

49
Фотография товара Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый

11
В наличии 37 шт.
Фотография товара Кресло Монд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монд, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Кресло Монд

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге

47

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности