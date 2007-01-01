Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина570 мм
- Высота970 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Вес9.63 кг
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Обивкаполулен
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки7800 мм
- Вес упаковки21.903 кг
- Объём упаковки3.17 м3
- Изделия стопируютсяНет