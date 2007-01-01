Характеристики товара
Описание
компактный дизайнерский стул в минималистичном исполнении. Корпус из прочного полипропилена придаёт модели монолитность, лёгкость и современный характер. Благодаря лаконичным линиям и сдержанному дизайну стул легко вписывается в любой интерьер — от компактной городской кухни до общественных пространств, террас и офисов.
Не требует сборки, легко штабелируется и экономит место при хранении. Это практичное решение для тех, кто ценит простоту, функциональность и чистую форму.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья460 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Материал ножекПолипропилен
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки9 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет