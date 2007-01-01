Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Soft, рогожка Arte 80 B серая, орех натуральный
Стул Soft, рогожка Arte 80 B серая, орех натуральный
7 оценок
28 790
Стул Soft, рогожка Arte 80 B серая, орех натуральный
Стул Soft, рогожка Arte 80 B серая, орех натуральный

Артикул: CH-081-575
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Характеристики товара

Описание

Soft - Для тех, кто ищет удобное и практичное решение для обустройства ресторанного пространства. Этот стул прекрасно подойдет для использования в ресторанах, кафе или на террасах. Даже при длительном использовании стул сохраняет свою яркость цвета и первоначальный вид, что подтверждает его высокое качество.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11.9 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый, орех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Перейдите, чтобы узнать подробности