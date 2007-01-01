Характеристики товара
Описание
Soft - Для тех, кто ищет удобное и практичное решение для обустройства ресторанного пространства. Этот стул прекрасно подойдет для использования в ресторанах, кафе или на террасах. Даже при длительном использовании стул сохраняет свою яркость цвета и первоначальный вид, что подтверждает его высокое качество.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина530 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес11.9 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасадерево
- Цветсерый, орех
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет