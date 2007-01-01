Характеристики товара
Описание
Стул Tolix Soft - это абсолютно культовый стул, настоящая легенда промышленного дизайна.
Прочная металлическая конструкция этого стула выдержит интенсивное использование, обеспечивая долгие годы безупречной службы. Геометрически четкий силуэт и лаконичные линии подчеркнут современный характер вашего заведения, создавая атмосферу стильного минимализма.
Но главная изюминка этой модели – мягкое сиденье в виде подушки. Оно добавляет не только комфорт, но и элемент роскоши в этот иконический дизайн. Подушка, выполненная из износостойкой ткани или экокожи, обеспечивает мягкую и приятную посадку, позволяя вашим гостям расслабиться и насладиться атмосферой вашего заведения.
Мы понимаем, насколько важна надежность в сфере HoReCa. Именно поэтому при создании этого стула мы уделили особое внимание качеству материалов и конструкции. Металлическая рама с прочным покрытием устойчива к царапинам и сколам, а перфорированное сиденье не только добавляет стиля, но и обеспечивает отличную вентиляцию, предотвращая скопление влаги.
Ключевые преимущества:
• Непревзойденная прочность: Выдержит интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Легкость в уходе: Металлический каркас легко очищается, а подушка может быть выполнена из материала, устойчивого к пятнам и легко моющегося.
• Современный дизайн: Подчеркнет индивидуальность вашего заведения и создаст стильную атмосферу.
• Комфорт для гостей: Мягкая подушка обеспечивает приятную посадку и позволяет гостям расслабиться.
• Долгосрочная инвестиция: Стул Tolix с мягким сиденьем – это стильное и функциональное решение, которое прослужит вам долгие годы.
• Широкий выбор отделки: Выберите цвет и материал подушки, который идеально впишется в интерьер вашего заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина500 мм
- Высота860 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный, белый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет