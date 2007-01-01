Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tolix Soft, красный, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tolix Soft, красный, экокожа белая
13 оценок
2 79060
6 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Tolix Soft, красный, экокожа белая - фото 1Стул Tolix Soft, красный, экокожа белая - фото 2Стул Tolix Soft, красный, экокожа белая - фото 3Стул Tolix Soft, красный, экокожа белая - фото 4Стул Tolix Soft, красный, экокожа белая - фото 5
Распродажа

Стул Tolix Soft, красный, экокожа белая

Артикул: CH-081-568
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота860 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tolix Soft, желтый, экокожа белая
Фотография товара Стул Tolix Soft, желтый, экокожа белая от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Tolix Soft, черный, экокожа коричневая
Фотография товара Стул Tolix Soft, черный, экокожа коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Tolix Soft - это абсолютно культовый стул, настоящая легенда промышленного дизайна.

Прочная металлическая конструкция этого стула выдержит интенсивное использование, обеспечивая долгие годы безупречной службы. Геометрически четкий силуэт и лаконичные линии подчеркнут современный характер вашего заведения, создавая атмосферу стильного минимализма.

Но главная изюминка этой модели – мягкое сиденье в виде подушки. Оно добавляет не только комфорт, но и элемент роскоши в этот иконический дизайн. Подушка, выполненная из износостойкой ткани или экокожи, обеспечивает мягкую и приятную посадку, позволяя вашим гостям расслабиться и насладиться атмосферой вашего заведения.

Мы понимаем, насколько важна надежность в сфере HoReCa. Именно поэтому при создании этого стула мы уделили особое внимание качеству материалов и конструкции. Металлическая рама с прочным покрытием устойчива к царапинам и сколам, а перфорированное сиденье не только добавляет стиля, но и обеспечивает отличную вентиляцию, предотвращая скопление влаги.

Ключевые преимущества:

• Непревзойденная прочность: Выдержит интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Легкость в уходе: Металлический каркас легко очищается, а подушка может быть выполнена из материала, устойчивого к пятнам и легко моющегося.
• Современный дизайн: Подчеркнет индивидуальность вашего заведения и создаст стильную атмосферу.
• Комфорт для гостей: Мягкая подушка обеспечивает приятную посадку и позволяет гостям расслабиться.
• Долгосрочная инвестиция: Стул Tolix с мягким сиденьем – это стильное и функциональное решение, которое прослужит вам долгие годы.
• Широкий выбор отделки: Выберите цвет и материал подушки, который идеально впишется в интерьер вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота860 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

145
Фотография товара Стул-кресло Соната от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Соната, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул-кресло Соната

52
Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул с перфорацией S-образный черный

145
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59014
6 490 ₽

Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро

48
Фотография товара Parlament Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Parlament Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
65 790
Оптовая цена

Parlament Кожа Черный

47
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул офисный Jack black черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Jack black черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул офисный Jack black черный

33
Фотография товара Стул Джерими, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, бежевый

12
Онлайн показ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Nitro Beige, каркас серебро, подлокотники светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Nitro Beige, каркас серебро, подлокотники светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99016
5 890 ₽Оптовая цена

Стул Самба, кожзам Nitro Beige, каркас серебро, подлокотники светлый орех

12
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Iso, ткань красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso, ткань красная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Iso, ткань красная

11
В наличии 89 шт.
Настоящее фото товара Стул Симпл барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Симпл барный, серый

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная мята от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная мята, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная мята

35
Фотография товара Каркас кресла Movie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Movie, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390

Каркас кресла Movie

11
Фотография товара Стол Слуга прикроватный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга прикроватный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стол Слуга прикроватный

32
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев Arkulla, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Тележка для складных стульев Arkulla

7
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см

43
Фотография товара Каркас регулируемого стула Гранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас регулируемого стула Гранж, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890

Каркас регулируемого стула Гранж

44
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Navigator , произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Navigator

6
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Фотография товара Стул поворотный Соренто Стиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Соренто Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул поворотный Соренто Стиль

7
Распродажа
Фотография товара Стул Лион, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 59017
4 290 ₽

Стул Лион, голубой

14
Фотография товара Стул Belfast, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Belfast, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Belfast, желтый

7
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Марсель плетеный из роупа, каркас из стали светло-серый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Барный стул Марсель плетеный из роупа, каркас из стали светло-серый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая

7
Фотография товара Стул Диего плетеный из роупа, темно- серый, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диего плетеный из роупа, темно- серый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена

Стул Диего плетеный из роупа, темно- серый, светлое дерево

9
New
Фотография товара Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 29053
8 990 ₽

Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый

9
New
Настоящее фото товара Стул офисный Эгер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Стул офисный Эгер, бежевый

14
New
Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас черный, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
790

Табурет Вегас, каркас черный, оливковый

13
New
Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас серебро, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
790

Табурет Вегас, каркас серебро, оливковый

11
New
Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас серебро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
790

Табурет Вегас, каркас серебро, бежевый

6

Товар в корзине

Стул Tolix Soft, красный, экокожа белая
Стул Tolix Soft, красный, экокожа белая
от 2 790
6 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная мята от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная мята, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная мята

35
Фотография товара Каркас кресла Movie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Movie, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390

Каркас кресла Movie

11
Фотография товара Стол Слуга прикроватный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга прикроватный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стол Слуга прикроватный

32
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности