Стул Хит 25мм - серебро, корона красная

9 оценокХит продаж

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Стул Хит 25мм - серебро, корона красная

4.5
1 690 ₽1 980 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вес: 6,5 кг

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 25 мм

Обивка: жаккард

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Вес6,5 кг
  • Цветкрасный

Сделаем стулья на заказ

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Индивидуальный заказ

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