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Вес: 6,5 кг
Объем: 0,07 м3
Каркас: сталь 1,2 мм
Профиль каркаса: 25 мм
Обивка: жаккард
Производство - Россия
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