Настоящее фото товара Стул Roshey, орех натуральный, голубой текстиль Discovery 900, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Roshey, орех натуральный, голубой текстиль Discovery 900
8 оценок
27 290
Стул Roshey, орех натуральный, голубой текстиль Discovery 900

Артикул: CH-081-579
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Roshey - Для тех, кто ищет удобное и практичное решение для обустройства ресторанного пространства. Этот стул прекрасно подойдет для использования в ресторанах, кафе или на террасах. Даже при длительном использовании стул сохраняет свою яркость цвета и первоначальный вид, что подтверждает его высокое качество.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

