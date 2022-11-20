Стул Тюльпан, бледно - сиреневый

13 оценок

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Стул Тюльпан, бледно - сиреневый

4.6
8 890 ₽
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Стул Тони, серый
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Цветсиреневый

Отзывы о товаре

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