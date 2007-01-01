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Настоящее фото товара Стул Тюльпан, бледно - сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тюльпан, бледно - сиреневый
90 оценок
7 99014
9 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Тюльпан, бледно - сиреневый - фото 1Стул Тюльпан, бледно - сиреневый - фото 2Стул Тюльпан, бледно - сиреневый - фото 3Стул Тюльпан, бледно - сиреневый - фото 4Стул Тюльпан, бледно - сиреневый - фото 5Стул Тюльпан, бледно - сиреневый - фото 6Стул Тюльпан, бледно - сиреневый - фото 7Стул Тюльпан, бледно - сиреневый - фото 8
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Реальное изображение товара 1 Стул Тюльпан, бледно - сиреневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Тюльпан, бледно - сиреневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Тюльпан, бледно - сиреневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Тюльпан, бледно - сиреневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Тюльпан, бледно - сиреневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Тюльпан, бледно - сиреневый производства ChiedoCover
+112Реальное изображение товара 7 Стул Тюльпан, бледно - сиреневый производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Тюльпан, бледно - сиреневый

Артикул: CH-018-801
90 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7,6 кг
  • Цветсиреневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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