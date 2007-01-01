МИНПРОМТОРГ
от7 690₽9
8 390 ₽
Стул Маллин Диамант, вельвет синий, синие ножки
МИНПРОМТОРГ
от6 690₽21
8 390 ₽
Стул Маллин, велюр небесно-голубой, ножки бук
Распродажа
от8 190₽60
19 990 ₽Оптовая цена
Стул Мелисса велюр темно-серый
В наличии 26 шт.
Распродажа
от10 290₽22
13 190 ₽Оптовая цена
Стул Herman, латте велюр/ черный каркас
В наличии 8 шт.
от10 690₽
Оптовая цена
Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр темно-зеленый
4 990₽
Оптовая цена
Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой
В наличии 1 шт.
7 690₽
Оптовая цена
Стул Элис Кросс скуар, зеленый
В наличии 19 шт.
Распродажа
12 190₽7
12 990 ₽Оптовая цена
Стул Л1, темный ясень, марсель латте
Новинка
от5 590₽6
5 890 ₽
Стул Топас, велюр Велюто Люкс 22, ножки бук, морилка светлый орех
В наличии 10 шт.
7 890₽
Стул Шелли черный/ткань кофейный