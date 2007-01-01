Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый
13 оценок
26 330
Товар в корзине. Перейти
Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый - фото 1Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый - фото 2Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый - фото 3Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый - фото 4Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый - фото 5

Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый

Артикул: CH-052-480
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло обеденное Aurora Экокожа Коричневый
Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло мягкое Rocky Ткань Серый
Фотография товара Кресло мягкое Rocky Ткань Серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес9 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки10.50 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Неаполь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Кресло Неаполь

32
Фотография товара Кресло Signal Spike, серый вельвет/ бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Signal Spike, серый вельвет/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
от56 190
Оптовая цена

Кресло Signal Spike, серый вельвет/ бук

32
В пути 1403 шт.
Фотография товара Кресло Лора береза, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора береза, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора береза, голубое

47
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный

6
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Серый

6
В наличии 79 шт.
Фотография товара Полукресло Флорида, велюр Велютто 72, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, велюр Велютто 72, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790

Полукресло Флорида, велюр Велютто 72, ножки бук морилка старинный орех

11
Фотография товара Кресло College H-966F-2/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966F-2/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Кресло College H-966F-2/Black

8
  • черный
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3760 Black/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3760 Black/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3760 Black/Blue

11
  • синий, черный
  • зеленый, черный
  • красный, черный
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Вэйл светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйл светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 29019
19 990 ₽

Кресло Вэйл светло-серый

10
  • бежевый
  • серый
  • темно-серый
  • белый
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
19 690

Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр бежевый

10
В наличии 6 шт.В пути 48 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 390

Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый

8
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул HERMAN, графит, велюр, черный каркас, поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN, графит, велюр, черный каркас, поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29022
13 190 ₽Оптовая цена

Стул HERMAN, графит, велюр, черный каркас, поворотный

54
  • серый
  • зеленый
  • бежевый, черный
  • синий
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Маллин, велюр Palermo sky 08, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Маллин, велюр Palermo sky 08, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19019
9 990 ₽

Стул барный Маллин, велюр Palermo sky 08, ножки металл

10
  • зеленый
  • голубой
  • золотой
Настоящее фото товара Стул Сиерра вуд, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Стул Сиерра вуд, бежевый

6
  • бежевый
  • зеленый
Настоящее фото товара Стул Рединг крафт, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Стул Рединг крафт

48
Новинка
Фотография товара Стул Сидней, черный/велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сидней, черный/велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стул Сидней, черный/велюр темно-серый

14
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • серый, черный
Фотография товара Стул Логан СН, велюр, молочный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, молочный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Логан СН, велюр, молочный, белый

8
В наличии 38 шт.
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая

40
Настоящее фото товара Кресло Emily, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло Emily, синий

80
Фотография товара Стул полубарный Дэйв латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Дэйв латте, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стул полубарный Дэйв латте

59
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Настоящее фото товара Кресло Egg Ball, произведённого компанией ChiedoCover
85 390
Оптовая цена

Кресло Egg Ball

49
Фотография товара Кресло Copenhagen, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Copenhagen, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена

Кресло Copenhagen, сиреневый

44
  • сиреневый
  • зеленый
Фотография товара Кресло Варело, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр серый

42
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Бежевый

14
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло Djun от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Djun, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Кресло Djun

11
Фотография товара Кресло руководителя 574-А от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя 574-А, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890

Кресло руководителя 574-А

6
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон, велюр, бежевый

26
  • белый
  • красный
  • бежевый
  • серый
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло Дейа, букле, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дейа, букле, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Дейа, букле, зеленый

13
  • бежевый
  • зеленый
В наличии 22 шт.
Фотография товара Кресло Роз, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Роз, латте, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Кресло Роз, латте

12
  • серый
  • белый
  • мятный
  • светло-коричневый
В наличии 1 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло Турнабл, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Турнабл, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
33 390

Кресло Турнабл, мокко

10

Товар в корзине

Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый
Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый
от 26 330
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 390

Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый

8
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул HERMAN, графит, велюр, черный каркас, поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN, графит, велюр, черный каркас, поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29022
13 190 ₽Оптовая цена

Стул HERMAN, графит, велюр, черный каркас, поворотный

54
  • серый
  • зеленый
  • бежевый, черный
  • синий
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Маллин, велюр Palermo sky 08, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Маллин, велюр Palermo sky 08, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19019
9 990 ₽

Стул барный Маллин, велюр Palermo sky 08, ножки металл

10
  • зеленый
  • голубой
  • золотой
Настоящее фото товара Стул Сиерра вуд, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Стул Сиерра вуд, бежевый

6
  • бежевый
  • зеленый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности