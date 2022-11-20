Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина450 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло Lobster
Кресло Мурано
Кресло Эден
Кресло для руководителей AV 168/1
Кресло Egg Aviator, черное, сиденье в ромбик
Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы
Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
Кресло Рио, горчичное
Кресло Рио, зеленое
Кресло Рио, серое
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Балатон, изумрудное
Кресло Рица, зеленый
Кресло ALEX, серый
Кресло Globe Oval
Кресло Камила, велюр желтый
Кресло CHLOE
Кресло Johanna
Кресло Рилто, фиолетовое
Кресло SC05