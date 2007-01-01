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Настоящее фото товара Стул Рум, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Рум, серый
14 оценок
25 990
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Стул Рум, серый

Артикул: CH-080-038
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Офисное кресло — современная модель с лаконичным дизайном, сочетающая стиль и функциональность. Оно создано для тех, кто ценит комфорт и продуманную эргономику. Сиденье обито износостойкой тканью, спинка выполнена из сетки, обеспечивающей вентиляцию и удобство в течение рабочего дня. Подголовник регулируется по высоте и углу наклона, что помогает снизить нагрузку на шею. Подлокотники с 4Д-настройкой позволяют отрегулировать их положение по нескольким параметрам. Нейлоновая крестовина обеспечивает устойчивость и служит надежной основой всей конструкции. Функция отрицательного угла сиденья и спинки 9 ° Механизм качания мультиблок позволяет изменять угол наклона спинки и фиксировать его в разных положениях, а сиденье-слайдер обеспечивает комфортную глубину посадки. Кресло идеально подходит для оснащения рабочих мест с повышенными требованиями к комфорту. Максимальная нагрузка — 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья520/610 мм
  • Вес21 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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