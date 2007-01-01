Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Rune, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rune, серый, черный
10 оценок
2 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Rune, серый, черный - фото 1Стул Rune, серый, черный - фото 2Стул Rune, серый, черный - фото 3Стул Rune, серый, черный - фото 4
NEW

Стул Rune, серый, черный

Артикул: CH-082-971
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный стул с чётким, геометричным силуэтом и акцентом на прямые линии. Его минималистичная форма с высокой прямой спинкой подчёркивает строгую эстетику и визуальную лёгкость, при этом обеспечивая уверенную посадку и эргономику. Эта модель станет отличным выбором для интерьеров в стиле хай-тек, сканди или минимализм.

Корпус стула выполнен из прочного полипропилена, а устойчивые пластиковые ножки гармонично сочетаются с цветом сиденья. Стул поставляется в разобранном виде, легко собирается и подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Золото, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59018
9 190 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
Фотография товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

31
Настоящее фото товара Стул Данвилл прозрачный лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Данвилл прозрачный лак

40
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

33
Фотография товара Стул Seda 1 green / gold / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seda 1 green / gold / black, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Seda 1 green / gold / black

33
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Campo, пластик зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Campo, пластик зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Campo, пластик зеленый

26
В наличии 158 шт.
Настоящее фото товара Стул Pride, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Стул Pride

14
Настоящее фото товара Стул Lois, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lois, серо-бежевый

9
Настоящее фото товара Стул Florida, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, красный

12
Настоящее фото товара Стул Ruse, каркас черный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Ruse, каркас черный, бежевый

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван LEONE из велюра, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван LEONE из велюра, синий, произведённого компанией ChiedoCover
104 790
Оптовая цена

Диван LEONE из велюра, синий

79
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный Империал стекло графит, белый металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Империал стекло графит, белый металл, произведённого компанией ChiedoCover
12 09017
14 490 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Империал стекло графит, белый металл

47
Фотография товара Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от58 490
Оптовая цена

Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый

26
В наличии 10 шт.
Хит
Фотография товара Пуф Бабл, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Бабл, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Пуф Бабл, серый велюр

44
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый

26
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара стул Safir, бежевая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара стул Safir, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

стул Safir, бежевая экокожа

38
Фотография товара Диван Дэймос, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр коричневый

10
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29010
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные

65
Фотография товара Диван Квинс П-образный венге brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс П-образный венге brown, произведённого компанией ChiedoCover
от81 290
Оптовая цена

Диван Квинс П-образный венге brown

60
Фотография товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
21 290
Оптовая цена

Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием

40

Другие товары из раздела стулья для дома

Хит
Фотография товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные

59
Фотография товара Стул Деймон экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Деймон экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стул Деймон экокожа, черный

26
В наличии 2 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Стул Франк ПМ орех/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ орех/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ орех/жёлтый

11
Распродажа
Фотография товара Стул Mode 360 темно-cерый, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mode 360 темно-cерый, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49027
11 590 ₽Оптовая цена

Стул Mode 360 темно-cерый, велюр, черный

6
В пути 4 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Эскалейт, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Эскалейт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Эскалейт, белый

9
В наличии 67 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /фиолетовый

14
Распродажа
Фотография товара Стул Bellamy, букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bellamy, букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Bellamy, букле молочный

26
В наличии 66 шт.
Фотография товара Стул Блейз велюр бежевый, каркас бежево-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Блейз велюр бежевый, каркас бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Стул Блейз велюр бежевый, каркас бежево-серый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Zambu, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Zambu, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Стул Zambu, серый

7
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Gale, поворотный, серый, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
47 790

Стул кухонный Gale, поворотный, серый, дуб

8

Товар в корзине

Стул Rune, серый, черный
Стул Rune, серый, черный
2 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван LEONE из велюра, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван LEONE из велюра, синий, произведённого компанией ChiedoCover
104 790
Оптовая цена

Диван LEONE из велюра, синий

79
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный Империал стекло графит, белый металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Империал стекло графит, белый металл, произведённого компанией ChiedoCover
12 09017
14 490 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Империал стекло графит, белый металл

47
Фотография товара Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от58 490
Оптовая цена

Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый

26
В наличии 10 шт.
Хит
Фотография товара Пуф Бабл, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Бабл, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Пуф Бабл, серый велюр

44

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?
Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Складные стулья Форест
Складные стулья Форест

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 18.09.2018 Специализированная выставка "Сибмебель"
Специализированная выставка "Сибмебель"

Очередное грандиозное мероприятие в сфере производства мебели состоится 2-5 октября в новосибирском «Экспоцентре». Эта специализированная выставка относится к одному из крупнейших аналогов сибирского региона. На ней вместе с мебелью (включая материалы для ее изготовления и комплектующие) планируется наиболее полно представить и производственное оборудование.