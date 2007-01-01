Характеристики товара
Описание
Современный стул с чётким, геометричным силуэтом и акцентом на прямые линии. Его минималистичная форма с высокой прямой спинкой подчёркивает строгую эстетику и визуальную лёгкость, при этом обеспечивая уверенную посадку и эргономику. Эта модель станет отличным выбором для интерьеров в стиле хай-тек, сканди или минимализм.
Корпус стула выполнен из прочного полипропилена, а устойчивые пластиковые ножки гармонично сочетаются с цветом сиденья. Стул поставляется в разобранном виде, легко собирается и подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материалполипропилен
- Тип ножекконусные
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет