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Кресло Cloth

Артикул: CH-050-381
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал обивки - кашемир

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота820 мм

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