Характеристики товара
Описание
Материал обивки - кашемир
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина820 мм
- Высота820 мм
Материал обивки - кашемир
Стул AV 417, серый микровелюр
Стул AV 415, бордовый
Стул AV 412, светло-серый
Стул AV 411, бирюзовый
Стул AV 410, серо-коричневый
Стул AV 407, глиняный оранжевый
Стул AV 406, сиреневый
Стул AV 405, оливковый
Стул AV 404, белый
Стул AV 403, голубой
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Скатерть Ричард, круглая
Скатерть Габардин, круглая
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок
Скатерть Стеклярус, круглая
Скатерть Бахрома, прямоугольная
Скатерть Бахрома, круглая
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден