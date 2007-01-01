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Настоящее фото товара Кресло Cloth, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Cloth
31 оценка
85 090
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Cloth

Артикул: CH-050-381
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота820 мм
  • Обивкакашемир
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Cloth — это уникальное сочетание стиля и комфорта. С шириной 90 см, высотой 82 см и глубиной 82 см это кресло предлагает достаточно пространства, чтобы расслабиться после долгого дня. Мягкий кашемир, используемый в обивке, придает изделию роскошный вид и приятную тактильность. Это обеспечивает не только эстетическое наслаждение, но и исключительный комфорт. В отличие от традиционных кресел, модель Cloth стоит на двух ножках, что добавляет ему современности и утонченности. Несмотря на нестандартное количество, кресло обеспечивает стабильность и прочность. Материал корпуса — стекловолокно — отличается долговечностью и легкостью. Конструкция без подлокотников делает модель Cloth визуально легкой. Мебель можно вписать в минималистичную гостиную или уютный офис. Такая особенность делает кресло выбором для тех, кто ценит свободу движений, не хочет быть ограниченным рамками. Кресло Cloth — это не просто место для сидения, а изящный акцент в интерьере. Лаконичный дизайн, высококачественные материалы, продуманная эргономика делают его многофункциональным и стильным для любого современного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота820 мм
  • Обивкакашемир

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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