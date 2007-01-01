Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Cтул Marcel букле капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Cтул Marcel букле капучино
10 оценок
11 69040
19 190 ₽
Cтул Marcel букле капучино - фото 1Cтул Marcel букле капучино - фото 2Cтул Marcel букле капучино - фото 3Cтул Marcel букле капучино - фото 4Cтул Marcel букле капучино - фото 5Cтул Marcel букле капучино - фото 6Cтул Marcel букле капучино - фото 7
Распродажа

Cтул Marcel букле капучино

Артикул: CH-081-470
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Marcel — это максимальная надежность и комфорт
Представляем вашему вниманию эргономичный стул, который по уровню комфорта не уступает домашнему дивану. Особая конструкция сиденья обеспечивает оптимальную поддержку тела во время длительного сидения.
Усиленный коммерческий каркас#nbsp;гарантирует исключительную надежность конструкции. Стул способен выдерживать нагрузку до 190 кг, сохраняя при этом
Специальные чехлы#nbsp;из ткани Микровелюр Bubble 04 обладают следующими преимуществами:
  • Эффективная защита от загрязнений
  • Антибактериальные свойства
  • Устойчивость к появлению запахов
  • Простой уход без использования специальных средств
Этот стул станет идеальным выбором как для домашнего использования, так и для коммерческих помещений с высокой проходимостью. Сочетание комфорта, надежности и практичности делает его превосходным решением для длительного использования.
Внимание!
Отгрузка кратна 2 шт.
Возможно изготовление под заказ в других цветах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6 кг
  • Материалметалл, букле
  • Материал сиденьябукле
  • Цветкоричневый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

