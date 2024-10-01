Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн обеденного стула Харпер прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично смотрится в комплекте. Широкая полукруглая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку, а прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Мягкая обивка выполнена из рогожки — прочного и износостойкого материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена вертикальной строчкой.
Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Современный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Вес7.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки16.50 кг