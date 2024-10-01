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Стул Харпер, рогожка, бежево-серый - фото 1Стул Харпер, рогожка, бежево-серый - фото 2Стул Харпер, рогожка, бежево-серый - фото 3Стул Харпер, рогожка, бежево-серый - фото 4Стул Харпер, рогожка, бежево-серый - фото 5Стул Харпер, рогожка, бежево-серый - фото 6Стул Харпер, рогожка, бежево-серый - фото 7

Стул Харпер, рогожка, бежево-серый

Артикул: CH-067-992
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн обеденного стула Харпер прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично смотрится в комплекте. Широкая полукруглая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку, а прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Мягкая обивка выполнена из рогожки — прочного и износостойкого материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена вертикальной строчкой.

Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Современный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Вес7.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки16.50 кг

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