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Стул Теодоро

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Кресло Оскар розовое

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Ширина620 мм
  • Длина500 мм
  • Вес7.5 кг
  • Объем0.12 мл
  • Размер упаковки2шт/1кор см

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