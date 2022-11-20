Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Ширина620 мм
- Длина500 мм
- Вес7.5 кг
- Объем0.12 мл
- Размер упаковки2шт/1кор см
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Полотенце махровое KARNA, 900 x 500, темно-серый
Стол журнальный Аpriori Т, черный
Стул TINTIN зеленый
Стул барный «Apriori S», softness java
Стул Kenner 131S серый микровелюр/ ножки белые
Настенный светодиодный светильник V5004-WL Ricco
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден