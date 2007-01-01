Характеристики товара
Описание
Стул складной Liara — идеальное сочетание стиля и практичности. Изготовленный из прочного пластика, он обладает элегантным современным дизайном, который впишется в любой интерьер. Очень мобильный, в сложенном виде занимает мало место, что делает его хранение более удобным.
Материалы и конструкция. Изготовлен из высокопрочного пластика, выдерживающий высокие нагрузки до 150 кг, что обеспечивает долговечность и надежность для использования. Легко складывается, что позволяет экономить место при хранении.
Дизайн и комфорт. Стул имеет современный стиль и лаконичный цвет, что делает его универсальным для любого интерьера. Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.
Область применения. Нейтральный эргономичный дизайн позволит использовать их для рассадки гостей и участников мероприятий различного типа – выездных банкетов, кейтеринга, конференций, выставок, форумов и других массовых мероприятий. Удобен для небольших кухонь, сада и для организации учебных пространств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина525 мм
- Глубина610 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Высота посадочного места 445 мм
- Вес6.26 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка150
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1080 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки26.80 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Габариты упаковки для логистики1080
- Изделия стопируютсяНет