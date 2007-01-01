Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул складной Liara, пластик, нежно-зеленый
Стул складной Liara, пластик, нежно-зеленый
13 оценок
4 990
Стул складной Liara, пластик, нежно-зеленый - фото 1Стул складной Liara, пластик, нежно-зеленый - фото 2Стул складной Liara, пластик, нежно-зеленый - фото 3Стул складной Liara, пластик, нежно-зеленый - фото 4Стул складной Liara, пластик, нежно-зеленый - фото 5Стул складной Liara, пластик, нежно-зеленый - фото 6
Стул складной Liara, пластик, нежно-зеленый

Артикул: CH-080-793
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина525 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул складной Liara — идеальное сочетание стиля и практичности. Изготовленный из прочного пластика, он обладает элегантным современным дизайном, который впишется в любой интерьер. Очень мобильный, в сложенном виде занимает мало место, что делает его хранение более удобным.

Материалы и конструкция. Изготовлен из высокопрочного пластика, выдерживающий высокие нагрузки до 150 кг, что обеспечивает долговечность и надежность для использования. Легко складывается, что позволяет экономить место при хранении.

Дизайн и комфорт. Стул имеет современный стиль и лаконичный цвет, что делает его универсальным для любого интерьера. Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.

Область применения. Нейтральный эргономичный дизайн позволит использовать их для рассадки гостей и участников мероприятий различного типа – выездных банкетов, кейтеринга, конференций, выставок, форумов и других массовых мероприятий. Удобен для небольших кухонь, сада и для организации учебных пространств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Высота посадочного места 445 мм
  • Вес6.26 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1080 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки26.80 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики1080
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
