Настоящее фото товара Стул складной Liara, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Liara, пластик, белый
10 оценок
4 990
Стул складной Liara, пластик, белый - фото 1Стул складной Liara, пластик, белый - фото 2Стул складной Liara, пластик, белый - фото 3Стул складной Liara, пластик, белый - фото 4Стул складной Liara, пластик, белый - фото 5Стул складной Liara, пластик, белый - фото 6
Стул складной Liara, пластик, белый

Артикул: CH-080-790
Основные характеристики
  • Ширина525 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Характеристики товара

Описание

Стул складной Liara идеальное сочетание стиля и практичности. Изготовленный из прочного пластика, он обладает элегантным современным дизайном, который впишется в любой интерьер. Очень мобильный, в сложенном виде занимает мало место, что делает его хранение более удобным. Изготовлен из высокопрочного пластика,выдерживающий высокие нагрузки до 150 кг, что обеспечивает долговечность инадежность для использования. Легко складывается, что позволяет экономить место при хранении. Стул имеет современный стиль и лаконичный цвет, что делает его универсальным для любого интерьера. Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Нейтральный эргономичный дизайн позволит использовать их для рассадки гостей и участников мероприятий различного типа – выездных банкетов,кейтеринга, конференций, выставок, форумов и других массовых мероприятий. Удобен для небольших кухонь, сада и для организации учебных пространств. Liara это не просто мебель, а функциональный элемент, который сочетает в себе стиль, комфорт и практичность. Он станет незаменимым помощником в организации пространства и создаст уютную атмосферу в любом помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Высота посадочного места 445 мм
  • Вес6.26 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки1080 мм
  • Вес упаковки26.80 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики1080
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

