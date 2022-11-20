Товар в корзине. Перейти
Стул складной Джон, серый - фото 1Стул складной Джон, серый - фото 2Стул складной Джон, серый - фото 3

Стул складной Джон, серый

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки
Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки
Следующий Стул уличный Фотон
Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки

Характеристики товара

Описание

Складной стул на металлическом каркасе черного цвета.
Обивка выполнена из серой экокожи, удобная посадка.
Предназначен для дома, презентационных залов, конференц-залов, учебных заведений. Каркас изготовлен из круглой стальной трубы сечения Ø22х1,2 мм,
Каркас окрашен порошковой полимерной краской.
Складывается одним движением руки.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 100*46*7
Вес брутто: 5,8
Объем: 0,032

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина455 мм
  • Глубина500 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки70 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки5.80 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул уличный из реек сосны, темныйНастоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
6

Стул уличный из реек сосны, темный

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

В наличии 407 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
15

Стул Кьявари Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

С этим товаром покупают
Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Чехол 90 Premium с карманом для подушкиНастоящее фото товара Чехол 90 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
5

Чехол 90 Premium с карманом для подушки

Стул пластиковый Toby розовыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Toby розовый

В наличии 60 шт.
Стул Movie на кантилевере Настоящее фото товара Стул Movie на кантилевере , произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена
7

Стул Movie на кантилевере

Стул Харизма NEW, пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Харизма NEW, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
15

Стул Харизма NEW, пластиковый, белый

Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400Настоящее фото товара Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400, произведённого компанией ChiedoCover
от104 690
Оптовая цена
14

Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400

Другие товары из разделамебель для террасы
Стул уличный АнриНастоящее фото товара Стул уличный Анри, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
11

Стул уличный Анри

Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Стул Наполеон Белый, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69010
5 190 ₽Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый