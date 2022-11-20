Характеристики товара
Описание
Складной стул на металлическом каркасе черного цвета.
Обивка выполнена из серой экокожи, удобная посадка.
Предназначен для дома, презентационных залов, конференц-залов, учебных заведений. Каркас изготовлен из круглой стальной трубы сечения Ø22х1,2 мм,
Каркас окрашен порошковой полимерной краской.
Складывается одним движением руки.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 100*46*7
Вес брутто: 5,8
Объем: 0,032
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина455 мм
- Глубина500 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки70 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки5.80 кг