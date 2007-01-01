Характеристики товара
Описание
Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.
Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина500 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки1000 мм
- Глубина упаковки80 мм
- Вес упаковки6.10 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Габариты упаковки для логистики1000
- Изделия стопируютсяНет