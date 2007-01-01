Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул складной Liara, пластик, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Liara, пластик, бордо
8 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Стул складной Liara, пластик, бордо - фото 1Стул складной Liara, пластик, бордо - фото 2Стул складной Liara, пластик, бордо - фото 3Стул складной Liara, пластик, бордо - фото 4Стул складной Liara, пластик, бордо - фото 5Стул складной Liara, пластик, бордо - фото 6
NEW

Стул складной Liara, пластик, бордо

Артикул: CH-080-792
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина525 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул складной Liara идеальное сочетание стиля и практичности. Изготовленный из прочного пластика, он обладает элегантным современным дизайном, который впишется в любой интерьер. Очень мобильный, в сложенном виде занимает мало место, что делает его хранение более удобным. Изготовлен из высокопрочного пластика,выдерживающий высокие нагрузки до 150 кг, что обеспечивает долговечность инадежность для использования. Легко складывается, что позволяет экономить место при хранении. Стул имеет современный стиль и лаконичный цвет, что делает его универсальным для любого интерьера. Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Нейтральный эргономичный дизайн позволит использовать их для рассадки гостей и участников мероприятий различного типа – выездных банкетов,кейтеринга, конференций, выставок, форумов и других массовых мероприятий. Удобен для небольших кухонь, сада и для организации учебных пространств. Liara это не просто мебель, а функциональный элемент, который сочетает в себе стиль, комфорт и практичность. Он станет незаменимым помощником в организации пространства и создаст уютную атмосферу в любом помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Высота посадочного места 445 мм
  • Вес6.26 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветбордовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки1080 мм
  • Вес упаковки26.80 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики1080
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Ува NS, коричневый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, коричневый/ венге

79
Распродажа
Фотография товара Кресло Колумбия пыльно-розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99031
21 490 ₽Оптовая цена

Кресло Колумбия пыльно-розовое

26
В наличии 55 шт.
Фотография товара Стул Меган, велюр светло-серый/ белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр светло-серый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган, велюр светло-серый/ белые ножки

26
В наличии 65 шт.
Фотография товара Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный

44
В наличии 57 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, велюр velutto 56 желтый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр velutto 56 желтый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9904
6 190 ₽

Стул Тони, велюр velutto 56 желтый, ножки металл

56
Хит
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой

308
В наличии 270 шт.
Фотография товара Стул Осло велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Осло велюр черный

26
В наличии 100 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от3 430

Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото

459
Фотография товара Кресло Suit от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Suit, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена

Кресло Suit

33
Настоящее фото товара Стул Стефан, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Стефан, пурпурный

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон

36
New
Фотография товара Стол RAGNAR 180 цвет 1699 Серая кожа, керамика / Темно-серый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол RAGNAR 180 цвет 1699 Серая кожа, керамика / Темно-серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
120 59046
219 290 ₽

Стол RAGNAR 180 цвет 1699 Серая кожа, керамика / Темно-серый каркас

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D800, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Cтол Tulip style, белый, D800

30
Настоящее фото товара Стол Пальмира, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена

Стол Пальмира

32
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4905
4 690 ₽

Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный

458
В пути 20 шт.
Фотография товара Стол Таггарт Массив, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Таггарт Массив, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Стол Таггарт Массив, орех

12
Фотография товара Стол Монте 120, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Стол Монте 120, Натуральное дерево

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
104 290
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый

10
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190

Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс

44
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK, от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK,, произведённого компанией ChiedoCover
от60 69044
107 790 ₽Оптовая цена

Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK,

6
В наличии 13 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Настоящее фото товара Стул Wave M, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул Wave M, хром

5
Настоящее фото товара Стул Snuc M, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена

Стул Snuc M, черный

6
Распродажа
Фотография товара Стул Lanno, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lanno, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Lanno, светло-коричневый

26
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), темно-синий

9
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый

5
Фотография товара Стул Marinete, велюр, светло-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, светло-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, светло-сиреневый

26
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Стул HERMAN БЕЖЕВЫЙ #5, велюр / белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN БЕЖЕВЫЙ #5, велюр / белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул HERMAN БЕЖЕВЫЙ #5, велюр / белый каркас

14
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Стул CRISTIAN White A2635-1A, букле / орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул CRISTIAN White A2635-1A, букле / орех, произведённого компанией ChiedoCover
16 79037
26 390 ₽

Стул CRISTIAN White A2635-1A, букле / орех

5
В наличии 76 шт.
New
Фотография товара Стул вращающийся Новел велюр серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Новел велюр серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул вращающийся Новел велюр серо-коричневый

7
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Стул Chilly рогожка Lumos темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chilly рогожка Lumos темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Chilly рогожка Lumos темно-серый

9

Товар в корзине

Стул складной Liara, пластик, бордо
Стул складной Liara, пластик, бордо
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон

36
New
Фотография товара Стол RAGNAR 180 цвет 1699 Серая кожа, керамика / Темно-серый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол RAGNAR 180 цвет 1699 Серая кожа, керамика / Темно-серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
120 59046
219 290 ₽

Стол RAGNAR 180 цвет 1699 Серая кожа, керамика / Темно-серый каркас

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D800, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Cтол Tulip style, белый, D800

30
Настоящее фото товара Стол Пальмира, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена

Стол Пальмира

32

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности