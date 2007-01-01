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Стул складной Mason черный, экокожа - фото 1

Стул складной Mason черный, экокожа

Артикул: CH-013-354
47 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина395 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

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