Фотография Стул складной Brabix бежевый, экокожа от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул складной Brabix бежевый, экокожа

4.2
Оптовая цена
от 2 390 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул складной Brabix бежевый, экокожа
Стул складной Brabix бежевый, экокожа
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул складной Brabix бежевый, экокожа

4.2
2390 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt серый велюр
Стул Frankfurt серый велюр
Следующий Стул складной Brabix черный, экокожа
Стул складной Brabix черный, экокожа

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота760 мм
  • Цветбежевый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кантри, без подушки
Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Раунд 20мм
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Настоящее фото товара Слэб Марбург, произведённого компанией ChiedoCover
98 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Марбург
Настоящее фото товара Слэб Маргейт, произведённого компанией ChiedoCover
22 750 ₽
Оптовая цена
4.9
Слэб Маргейт
Настоящее фото товара Подстолье для стола Бари Дуо КП, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье для стола Бари Дуо КП
Настоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
7 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул офисный Сиана велюр розовый
Настоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
7 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул офисный Сиана велюр серый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный , произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный
Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый
Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, хром/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул складной с твердой спинкой, хром/ бежевый
Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, хром/ слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул складной с твердой спинкой, хром/ слоновая кость
Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый
Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, антик медь/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул складной с твердой спинкой, антик медь/ коричневый
Настоящее фото товара Стул Верона, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 450 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Верона, хром
Настоящее фото товара Стул Монти-лофт, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Монти-лофт
Настоящее фото товара Стул Марино хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Марино хром
Настоящее фото товара Стул Марино Люкс хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Марино Люкс хром