Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина460 мм
- Высота810 мм
- Вес3.17 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой
- Страна изготовленияКитай
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