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Настоящее фото товара Стул пластиковый Фолд, складной, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Фолд, складной, голубой
30 оценок
2 090
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Фолд, складной, голубой - фото 1Стул пластиковый Фолд, складной, голубой - фото 2Стул пластиковый Фолд, складной, голубой - фото 3Стул пластиковый Фолд, складной, голубой - фото 4Стул пластиковый Фолд, складной, голубой - фото 5Стул пластиковый Фолд, складной, голубой - фото 6Стул пластиковый Фолд, складной, голубой - фото 7Стул пластиковый Фолд, складной, голубой - фото 8

Стул пластиковый Фолд, складной, голубой

Артикул: CH-050-683
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота спинки: 38 см.

Толщина в сложенном виде: 4 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - пластик; Материал обивки - пластик; Ширина - 43; Глубина - 46; Высота - 81; Ширина сиденья - 38; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 44;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.17 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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