Характеристики товара
Описание
Высота спинки: 38 см.
Толщина в сложенном виде: 4 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - пластик; Материал обивки - пластик; Ширина - 43; Глубина - 46; Высота - 81; Ширина сиденья - 38; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 44;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина460 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес3.17 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки280 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет