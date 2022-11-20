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Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 1Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 2Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 3Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 4Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 5Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 6Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 7Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 8Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 9Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 10Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 11

Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром

Артикул: CH-049-399
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Складной пластиковый стул отличается удобной и компактной конструкцией, а также грамотно подобранными материалами. Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а сиденье и спинка выполнены из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.
Стулья данного типа подойдут в первую очередь для кейтеринга. Нейтральный эргономичный дизайн позволит использовать их для рассадки гостей и участников мероприятий различного типа – выездных банкетов, конференций, выставок, форумов, занятий по тимбилдингу.

Столик съемный.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 116,5*36,5*53
Масса брутто: 23,500
Объем: 0,225

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Глубина860 мм
  • Вес5.6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1165 мм
  • Высота упаковки365 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки23.50 кг

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