Характеристики товара
Описание
Складной пластиковый стул отличается удобной и компактной конструкцией, а также грамотно подобранными материалами. Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а сиденье и спинка выполнены из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.
Стулья данного типа подойдут в первую очередь для кейтеринга. Нейтральный эргономичный дизайн позволит использовать их для рассадки гостей и участников мероприятий различного типа – выездных банкетов, конференций, выставок, форумов, занятий по тимбилдингу.
Столик съемный.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 116,5*36,5*53
Масса брутто: 23,500
Объем: 0,225
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Глубина860 мм
- Вес5.6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1165 мм
- Высота упаковки365 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки23.50 кг