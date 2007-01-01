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Настоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром
26 оценок
3 79025
4 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 1Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 2Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 3Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 4Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 5Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 6Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром - фото 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром производства ChiedoCover
Распродажа

Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром

Артикул: CH-049-399
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Складной стул с пюпитром – идеальное решение для оснащения конференц-залов, учебных аудиторий, переговорных комнат и других пространств для проведения мероприятий.

Преимущества:

  • Экономия пространства - встроенный пюпитр устраняет необходимость в отдельных столах, делая пространство более просторным;
  • Универсальность - подходит для разных мероприятий;
  • Комфорт - эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт во время длительного пребывания;
  • Надежность - прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы;
  • Практичность - легко очищается от загрязнений, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5.6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1165 мм
  • Высота упаковки365 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки23.5 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Габариты упаковки для логистики1170
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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