Характеристики товара
Описание
Складной стул с пюпитром – идеальное решение для оснащения конференц-залов, учебных аудиторий, переговорных комнат и других пространств для проведения мероприятий.
Преимущества:
- Экономия пространства - встроенный пюпитр устраняет необходимость в отдельных столах, делая пространство более просторным;
- Универсальность - подходит для разных мероприятий;
- Комфорт - эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт во время длительного пребывания;
- Надежность - прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы;
- Практичность - легко очищается от загрязнений, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина530 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес5.6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1165 мм
- Высота упаковки365 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки23.5 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Габариты упаковки для логистики1170
- Изделия стопируютсяНет