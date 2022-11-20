Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина590 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6,7 кг
Стул Вустер с подлокотниками бежевый
Стул Васко с подлокотниками желтый
Стул Васко с подлокотниками зеленый
Стул Васко с подлокотниками синий
Стул Васко с подлокотниками фиолетовый
Стул Фрэнс черный
Стул Микеладжело, серый
Стул Микеладжело, коричневый
Стул Летиция с подлокотниками
Стул Венето с подлокотниками
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Стул Текс, бежевый, черные ножки
Стул Виота 210, серый
Стул Q5 (НА ПРУТКЕ)
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)
Стул пластиковый Pepper, оранжевый
Полукресло Dolche, велюр чёрный Teddy 020, морилка черная