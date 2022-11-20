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Полукресло Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 1Полукресло Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 2Полукресло Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 3Полукресло Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 4Полукресло Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 5Полукресло Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 6Полукресло Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 7Полукресло Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 8

Полукресло Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая

Артикул: CH-031-234
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6,7 кг

Выполненные заказы

Стулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белая
Стулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белаяСтулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белаяСтулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белаяСтулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белаяСтулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белаяСтулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белая
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