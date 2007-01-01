Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Quill soft, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Quill soft, белый, черный
13 оценок
4 390
Стул Quill soft, белый, черный - фото 1Стул Quill soft, белый, черный - фото 2Стул Quill soft, белый, черный - фото 3
Стул Quill soft, белый, черный

Артикул: CH-082-934
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Комбинация жёсткого полипропиленового корпуса и текстильной подушки делает этот стул ещё более комфортным для повседневного использования, сохраняя при этом его узнаваемый стиль.

Характерная форма корпуса с плавными изгибами, интегрированными подлокотниками и текстурированной спинкой придаёт модели визуальную лёгкость и современный характер. Благодаря сочетанию разных текстур и материалов, стул станет акцентной деталью в интерьере кухни, гостиной или стильного кафе. Стул поставляется в разобранном виде и требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материалполипропилен
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

