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Настоящее фото товара Стул Солстик, серый нью, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Солстик, серый нью
8 оценок
2 99035
4 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Стул Солстик, серый нью

Артикул: CH-069-294
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки790 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильное и удобное кресло, с комфортной посадкой. Удобное и практичное кресло с перфорированным орнаментом изготовленное из полипропилена с красителем высокого класса светостойкости, оно не выгорает на солнце.

Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки790 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекПолипропилен
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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