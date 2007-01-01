Характеристики товара
Описание
Стильное и удобное кресло, с комфортной посадкой. Удобное и практичное кресло с перфорированным орнаментом изготовленное из полипропилена с красителем высокого класса светостойкости, оно не выгорает на солнце.
Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья460 мм
- Высота спинки790 мм
- Материалпластик
- Допустимая нагрузка120
- Материал ножекПолипропилен
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет