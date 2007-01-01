Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Солстик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Солстик, белый
14 оценок
2 99035
4 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Солстик, белый - фото 1Стул Солстик, белый - фото 2Стул Солстик, белый - фото 3Стул Солстик, белый - фото 4
Распродажа

Стул Солстик, белый

Артикул: CH-069-293
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки790 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Солстик, капучино
Фотография товара Стул Солстик, капучино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Солстик, серый нью
Фотография товара Стул Солстик, серый нью от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильное и удобное кресло, с комфортной посадкой. Удобное и практичное кресло с перфорированным орнаментом изготовленное из полипропилена с красителем высокого класса светостойкости, оно не выгорает на солнце.

Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки790 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекПолипропилен
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной

304
Фотография товара Стул Грация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Грация, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул Грация

50
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ

89
Фотография товара Кресло Suit от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Suit, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090
Оптовая цена

Кресло Suit

33
Фотография товара Кресло Pastil от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pastil, произведённого компанией ChiedoCover
от52 290
Оптовая цена

Кресло Pastil

39
Настоящее фото товара Стул Адамс, Калифорния 975, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Адамс, Калифорния 975

10
Настоящее фото товара Стул Лоуренс, каркас серебро, экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Лоуренс, каркас серебро, экокожа, белый

5
Настоящее фото товара Стул Лима, ножки черные, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стул Лима, ножки черные, серо-бежевый

12
Распродажа
Фотография товара Стул Тилль, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилль, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 0903
9 290 ₽

Стул Тилль, велюр, синий

5
В наличии 39 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тилль, велюр, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилль, велюр, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 0903
9 290 ₽

Стул Тилль, велюр, кремовый

12
В наличии 47 шт.

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Сканди К 90, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от25 1907
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Орех/Слоновая кость

12
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99023
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка

15
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Монте К 100, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена

Стол Монте К 100, Натуральное дерево

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, азул, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, азул, белый муар

8
Распродажа
Фотография товара Стол Брик М 140, Оникс/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брик М 140, Оникс/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 69036
30 490 ₽Оптовая цена

Стол Брик М 140, Оникс/ черный

41
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стол Норд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Норд, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стол Норд

38
Фотография товара Раскладной обеденный стол Пион, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Пион, черный, произведённого компанией ChiedoCover
89 990
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Пион, черный

5
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 23 прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Стол Лидер 23 прямоугольный

491
Фотография товара Раскладной обеденный стол Бронте, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Бронте, серый, произведённого компанией ChiedoCover
72 990
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Бронте, серый

10
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол Амадора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Амадора, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990

Стол Амадора

40

Другие товары из раздела стулья для кухни

Настоящее фото товара Стул Снас, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул Снас, хром

10
Фотография товара Стул Миранда, Слоновая кость/Ромб Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранда, Слоновая кость/Ромб Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Стул Миранда, Слоновая кость/Ромб Коричневый

5
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Призм, серый нью от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Призм, серый нью, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Призм, серый нью

11
В наличии 101 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Квилл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Квилл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Квилл, белый

10
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Одди Даймонд велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Даймонд велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 8903
4 990 ₽

Стул Одди Даймонд велюр светло-серый

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Флорео букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флорео букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
9 9903
10 290 ₽

Стул обеденный Флорео букле молочный

8
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Амелия велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амелия велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 8903
4 990 ₽

Стул Амелия велюр темно-серый

9
В наличии 84 шт.В пути 64 шт.
Фотография товара Стул Лэй, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лэй, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул Лэй, бирюзовый

7
Настоящее фото товара Стул Лима, ножки серебро, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стул Лима, ножки серебро, серо-бежевый

15
Фотография товара Обеденный стул Прима от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Прима, произведённого компанией ChiedoCover
35 590

Обеденный стул Прима

8
В наличии 18 шт.

Товар в корзине

Стул Солстик, белый
Стул Солстик, белый
2 990
4 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Сканди К 90, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от25 1907
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Орех/Слоновая кость

12
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99023
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка

15
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Монте К 100, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена

Стол Монте К 100, Натуральное дерево

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, азул, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, азул, белый муар

8

Акции для вас

Новость от 06.08.2025 Произведем диваны и кресла за неделю
Произведем диваны и кресла за неделю

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 12.12.2025 Мягкие стулья до 5000₽
Мягкие стулья до 5000₽

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.06.2026 Стулья Самба в наличии и под заказ. В любом цвете
Стулья Самба в наличии и под заказ. В любом цвете

Перейдите, чтобы узнать подробности