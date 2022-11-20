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Стол Дельта d800, сосна - фото 1Стол Дельта d800, сосна - фото 2Стол Дельта d800, сосна - фото 3

Стол Дельта d800, сосна

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешница- Морилка под Бук

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Материал столешницымассив сосны 40 мм
  • Материал подстольяметалл

Выполненные заказы

Стол Дельта, D800мм, каркас черный муар, столешница массив сосны
Стол Дельта, D800мм, каркас черный муар, столешница массив сосны
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