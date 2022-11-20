Характеристики товара
Описание
Столешница- Морилка под Бук
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Материал столешницымассив сосны 40 мм
- Материал подстольяметалл
Столешница- Морилка под Бук
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Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
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