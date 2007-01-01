Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Стэнни черный/велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Стэнни черный/велюр серый
11 оценок
11 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Стэнни черный/велюр серый - фото 1Стул Стэнни черный/велюр серый - фото 2Стул Стэнни черный/велюр серый - фото 3

Стул Стэнни черный/велюр серый

Артикул: CH-088-828
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге
Фотография товара Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех
Фотография товара Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Этот стул выделяется отсутствием винтов на задней стороне спинки. Благодаря надежному каркасу он способен выдержать вес до 190 кг, при этом высота и ширина изделия несколько выше стандартных параметров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Тони, искусственный мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
10 090 ₽

Стул Тони, искусственный мех

83
Фотография товара Стул Eren, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eren, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена

Стул Eren, белый велюр

10
Фотография товара Стул поворотный Челси Стиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Челси Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Стул поворотный Челси Стиль

9
Настоящее фото товара Стул Старс Х.О, велюр темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул Старс Х.О, велюр темно-бежевый

13
Фотография товара Стул компьютерный Лайк, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лайк, серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стул компьютерный Лайк, серый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Одди Оригинал, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
5 020 ₽

Стул Одди Оригинал, светло-серый

13
В наличии 264 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сафир, велюр Вэлла 32, ножки бук морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр Вэлла 32, ножки бук морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр Вэлла 32, ножки бук морилка венге

12
Фотография товара Стул Лирра, массив березы, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лирра, массив березы, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Лирра, массив березы, велюр

7
Хит
Фотография товара Стул Терра, велюр Монако 07, ножки металл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, велюр Монако 07, ножки металл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79057
13 290 ₽

Стул Терра, велюр Монако 07, ножки металл бежевый

15
Фотография товара Стул Тисон, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тисон, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
45 890

Стул Тисон, черный, серый

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Папилла, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло Папилла, экокожа, черный

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гави, спинка гобелен лесная флора серый фон, сиденье велюр Селеста 33 зеленый, ножки бук морилка красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гави, спинка гобелен лесная флора серый фон, сиденье велюр Селеста 33 зеленый, ножки бук морилка красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул Гави, спинка гобелен лесная флора серый фон, сиденье велюр Селеста 33 зеленый, ножки бук морилка красное дерево

7
Настоящее фото товара Кресло Corona, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
48 590

Кресло Corona, серый, черный

10
В наличии 2 шт.В пути 1830 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Багет вращающееся, горчичный, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Багет вращающееся, горчичный, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
32 9909
35 990 ₽

Кресло Багет вращающееся, горчичный, рогожка

13
В наличии 7 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Софа, шеннил от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Софа, шеннил, произведённого компанией ChiedoCover
4 99087
36 290 ₽

Кресло Софа, шеннил

8
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло Бронте муса чёрная вишня / патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бронте муса чёрная вишня / патина, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Кресло Бронте муса чёрная вишня / патина

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Peacock от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Peacock, произведённого компанией ChiedoCover
от281 790
Оптовая цена

Кресло Peacock

32
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри, цвет пыльная роза

70
Фотография товара Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех

5
Настоящее фото товара Кресло Gamer ткань бежево-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена

Кресло Gamer ткань бежево-коричневый

34

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Альбан Капитоне М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Альбан Капитоне М, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Альбан Капитоне М

66
Фотография товара Барный стул Тревер фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тревер фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Барный стул Тревер фиолетовый

65
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Beige

93
Фотография товара Стул Флай, желтый велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флай, желтый велюр, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290

Стул Флай, желтый велюр, ножки бук

69
Распродажа
Фотография товара Стул Харпер, рогожка, бежево-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Харпер, рогожка, бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 5903
6 790 ₽Оптовая цена

Стул Харпер, рогожка, бежево-серый

26
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Скуар, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Родео Скуар, светло-серый

9
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит 1, грета грэй, дуб нордик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 1, грета грэй, дуб нордик, произведённого компанией ChiedoCover
22 6906
23 990 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 1, грета грэй, дуб нордик

15
Распродажа
Фотография товара Стул Осло, велюр, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло, велюр, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
4 8903
4 990 ₽

Стул Осло, велюр, мятный

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 7903
7 990 ₽

Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый

12
В наличии 20 шт.В пути 48 шт.
Новинка
Фотография товара Стул обеденный Боско, светло-серый букле, бежевые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Боско, светло-серый букле, бежевые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Стул обеденный Боско, светло-серый букле, бежевые ножки

11
В наличии 38 шт.

Товар в корзине

Стул Стэнни черный/велюр серый
Стул Стэнни черный/велюр серый
11 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Папилла, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло Папилла, экокожа, черный

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гави, спинка гобелен лесная флора серый фон, сиденье велюр Селеста 33 зеленый, ножки бук морилка красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гави, спинка гобелен лесная флора серый фон, сиденье велюр Селеста 33 зеленый, ножки бук морилка красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул Гави, спинка гобелен лесная флора серый фон, сиденье велюр Селеста 33 зеленый, ножки бук морилка красное дерево

7
Настоящее фото товара Кресло Corona, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
48 590

Кресло Corona, серый, черный

10
В наличии 2 шт.В пути 1830 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Багет вращающееся, горчичный, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Багет вращающееся, горчичный, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
32 9909
35 990 ₽

Кресло Багет вращающееся, горчичный, рогожка

13
В наличии 7 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности