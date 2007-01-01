Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Стэнни черный/велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Стэнни черный/велюр бежевый
14 оценок
11 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Стэнни черный/велюр бежевый - фото 1Стул Стэнни черный/велюр бежевый - фото 2Стул Стэнни черный/велюр бежевый - фото 3Стул Стэнни черный/велюр бежевый - фото 4

Стул Стэнни черный/велюр бежевый

Артикул: CH-088-826
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Пиннате, пирамида, бежевый, серебро, велюр
Фотография товара Стул Пиннате, пирамида, бежевый, серебро, велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Пиннате, пирамида, черный, золотой, велюр
Фотография товара Стул Пиннате, пирамида, черный, золотой, велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Этот стул выделяется отсутствием винтов на задней стороне спинки. Благодаря надежному каркасу он способен выдержать вес до 190 кг, при этом высота и ширина изделия несколько выше стандартных параметров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул на колесах Sephi Roll, бирюзовая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Sephi Roll, бирюзовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул на колесах Sephi Roll, бирюзовая экокожа

53
В наличии 46 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 91034
5 850 ₽

Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза

452
Фотография товара Стул Solomon крутящийся серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solomon крутящийся серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Solomon крутящийся серый, черный

11
В наличии 30 шт.
Хит
Фотография товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, серый, каркас белый

5
Фотография товара Стул Ферми, экокожа черная, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ферми, экокожа черная, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Стул Ферми, экокожа черная, ножки черные

5
Фотография товара Барный стул Buzz, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Buzz, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Барный стул Buzz, велюр серый

13
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар конус, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар конус, синий

12
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Вертекс, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Терра Вертекс, зеленый

13
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Сиерра Бар скуар, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Сиерра Бар скуар

5
Фотография товара Стул обеденный Роам, черно-белый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Роам, черно-белый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
22 890

Стул обеденный Роам, черно-белый, золото

14
В наличии 80 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Парма, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Парма, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Парма, слоновая кость

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99026
9 390 ₽

Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех

14
Фотография товара Кресло Твинго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Твинго, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Кресло Твинго

46
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Гульф, серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 890

Кресло для отдыха Гульф, серый

11
В пути 2737 шт.
Фотография товара Кресло Дэми, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дэми, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Кресло Дэми, голубой

15
Фотография товара Кресло Visit Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 080
Оптовая цена

Кресло Visit Сетка Черный

5
В наличии 409 шт.
Фотография товара Кресло Кассис, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кассис, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Кресло Кассис, темно-серый

14
Фотография товара Кресло Форест, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена

Кресло Форест, бежевое

38
Фотография товара Кресло Локи 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи 4, произведённого компанией ChiedoCover
39 390

Кресло Локи 4

11
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-C Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-C Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-C Grey

13

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Барный стул Солар, велюр Белла 37 изумрудный, вертикальная прострочка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Солар, велюр Белла 37 изумрудный, вертикальная прострочка, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79014
7 890 ₽

Барный стул Солар, велюр Белла 37 изумрудный, вертикальная прострочка

73
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас , велюр чёрный Велутто 34, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас , велюр чёрный Велутто 34, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5906
5 890 ₽

Стул Топас , велюр чёрный Велутто 34, органика белая

75
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис, велюр черный, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр черный, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 9905
4 190 ₽Оптовая цена

Стул Олис, велюр черный, ножки металл

88
Распродажа
Фотография товара Стул Bruno серый шенилл с экокожей с поворотным механизмом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno серый шенилл с экокожей с поворотным механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19021
16 490 ₽Оптовая цена

Стул Bruno серый шенилл с экокожей с поворотным механизмом

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Скай, велюр Smoke, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай, велюр Smoke, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай, велюр Smoke, каркас белый

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 324, каркас бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 324, каркас бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Полукресло Фенди, велюр Тедди 324, каркас бук под лак

6
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит 2, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 2, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
20 4907
21 990 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 2, темный ясень, марсель латте

7
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, велюр черный

13
Фотография товара Стул деревянный Леман с подлокотниками с обивкой из эко-кожи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Леман с подлокотниками с обивкой из эко-кожи, произведённого компанией ChiedoCover
21 290

Стул деревянный Леман с подлокотниками с обивкой из эко-кожи

6
В наличии 36 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Стэнд, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэнд, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул Стэнд, бежевый

5
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Стул Стэнни черный/велюр бежевый
Стул Стэнни черный/велюр бежевый
11 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Парма, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Парма, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Парма, слоновая кость

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99026
9 390 ₽

Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех

14
Фотография товара Кресло Твинго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Твинго, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Кресло Твинго

46
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Гульф, серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 890

Кресло для отдыха Гульф, серый

11
В пути 2737 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности