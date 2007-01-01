Характеристики товара
Описание
Этот стул выделяется отсутствием винтов на задней стороне спинки. Благодаря надежному каркасу он способен выдержать вес до 190 кг, при этом высота и ширина изделия несколько выше стандартных параметров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина580 мм
- Высота825 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, светло-серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет