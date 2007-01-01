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Настоящее фото товара Стул Стэнни черный/велю светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Стэнни черный/велю светло-серый
12 оценок
11 790
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Стул Стэнни черный/велю светло-серый - фото 1Стул Стэнни черный/велю светло-серый - фото 2Стул Стэнни черный/велю светло-серый - фото 3

Стул Стэнни черный/велю светло-серый

Артикул: CH-088-824
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Этот стул выделяется отсутствием винтов на задней стороне спинки. Благодаря надежному каркасу он способен выдержать вес до 190 кг, при этом высота и ширина изделия несколько выше стандартных параметров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, светло-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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