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Настоящее фото товара Стул Изо, металл, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо, металл, светло-зеленый
13 оценок
2 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Изо, металл, светло-зеленый - фото 1

Стул Изо, металл, светло-зеленый

Артикул: CH-088-192
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Бестселлер в категории "стулья для посетителей". Стул для посетителей имеет широкую спинку и сиденье. Представлен большой выбор обивки. Максимальная нагрузка - 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбирюзовый
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5.8 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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