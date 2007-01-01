Характеристики товара
Описание
Уличный стул Syna — стильное и практичное решение для любых наружных пространств. Он отлично подойдёт для сада, террасы, балкона, кафе, патио, у бассейна сочетая современный внешний вид с высокой функциональностью.
Материалы и исполнение
Сиденье и спинка изготовлены из PE twist rattan — искусственного ротанга, созданного на основе полиэтиленового сырья. Его плетение имитирует текстуру веревки, придавая мебели выразительный и натуральный внешний вид.
Искусственный ротанг обладает рядом преимуществ: он полностью водонепроницаем, легко моется водой и устойчив к ультрафиолету — до 2000 часов прямого воздействия солнца без выгорания. Всё это делает стул отличным решением для использования на открытом воздухе.
Особое внимание заслуживает алюминиевый каркас — он не подвержен коррозии и ржавчине, обладает малым весом и высокой прочностью, что делает стул идеальным для длительного использования на открытом воздухе. Максимальная нагрузка — до 200 кг
Дизайн и особенности
Эргономичная изогнутая спинка и подлокотники обеспечивают комфортную посадку. Верёвочное плетение добавляет текстурный акцент, а минималистичная форма делает стул универсальным решением для разных экстерьеров. Серый каркас элегантно контрастирует с тёплым оттенком верёвки.
Функциональность и преимущества
Стул устойчив к внешним воздействиям, не боится влаги, УФ-лучей и загрязнений. Легко очищается и долго сохраняет первоначальный вид.
Модель стопируется, что удобно для хранения и транспортировки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина600 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет