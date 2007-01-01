Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки
8 оценок
12 990
Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки - фото 1Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки - фото 2Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки - фото 3Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки - фото 4Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки - фото 5

Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки

Артикул: CH-079-952
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Все характеристики
Предыдущий товар в категории Стул Лион с подушкой, синий
Фотография товара Стул Лион с подушкой, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Safir, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр imperia dark blue, ножки бук, морилка светлый орех
Фотография товара Стул Safir, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр imperia dark blue, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Уличный стул Syna — стильное и практичное решение для любых наружных пространств. Он отлично подойдёт для сада, террасы, балкона, кафе, патио, у бассейна сочетая современный внешний вид с высокой функциональностью.

Материалы и исполнение
Сиденье и спинка изготовлены из PE twist rattan — искусственного ротанга, созданного на основе полиэтиленового сырья. Его плетение имитирует текстуру веревки, придавая мебели выразительный и натуральный внешний вид.
Искусственный ротанг обладает рядом преимуществ: он полностью водонепроницаем, легко моется водой и устойчив к ультрафиолету — до 2000 часов прямого воздействия солнца без выгорания. Всё это делает стул отличным решением для использования на открытом воздухе.
Особое внимание заслуживает алюминиевый каркас — он не подвержен коррозии и ржавчине, обладает малым весом и высокой прочностью, что делает стул идеальным для длительного использования на открытом воздухе. Максимальная нагрузка — до 200 кг
Дизайн и особенности
Эргономичная изогнутая спинка и подлокотники обеспечивают комфортную посадку. Верёвочное плетение добавляет текстурный акцент, а минималистичная форма делает стул универсальным решением для разных экстерьеров. Серый каркас элегантно контрастирует с тёплым оттенком верёвки.
Функциональность и преимущества
Стул устойчив к внешним воздействиям, не боится влаги, УФ-лучей и загрязнений. Легко очищается и долго сохраняет первоначальный вид.
Модель стопируется, что удобно для хранения и транспортировки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
